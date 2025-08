André Villas-Boas quer impor limite de 12 anos na presidência do FC Porto

André Villas-Boas vai propor aos sócios do FC Porto uma alteração aos estatutos, para limitação de 12 anos — três mandatos — na presidência do clube. Jorge Nuno Pinto da Costa liderou por 3,5 vezes mais anos.

"Somos um clube de sócios e os sócios elegem o presidente de quatro em quatro anos. Não temos limite de mandatos, para que isso acontecesse teríamos de levar o tema a assembleia geral e mudar os estatutos do clube. É algo que queremos fazer, para estabelecer um limite de três mandatos, ou seja, um total de 12 anos, o que segue as práticas comuns em qualquer ambiente político saudável", explica Villas-Boas, num evento na Columbia Business School, onde tirou uma pós-graduação em gestão executiva antes de se tornar presidente do FC Porto.

Villas-Boas reconhece, porém, que "alterar os estatutos do clube é sempre algo muito sensível". Tema que terá de ser decidido em assembleia geral.

Já na altura da campanha eleitoral, em março de 2024, em entrevista no programa "Hora da Verdade", da Renascença e do jornal "Público", o então candidato à presidência do FC Porto tinha mostrado interesse em impor uma limitação de mandatos: "Para mim, faz todo o sentido."