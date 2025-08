Farioli: "Ainda estamos um pouco longe da intensidade que quero"

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, gostou da exibição contra o Atlético de Madrid na vitória no jogo de apresentação, mas acredita que a equipa ainda estrá "um pouco longe" do que quer em certos aspetos.

Os dragões venceram todos os jogos da pré-época e o último foi contra os "colchoneros" ainda a arrancar a pré-época após o Mundial de Clubes.

À Sport TV, Farioli elogiou ainda a maturidade e mentalidade de Luuk de Jong, reforço relâmpago e surpresa do dia, elogiou Bednarek e garante que conta com Zaidu, embora tenha apostado em Martim Fernandes para lateral-esquerdo.

Avaliação do jogo: "Foi um jogo importante contra um bom adversário. Foi bom, sem lesões, agora estamos a entrar na semana mais importante, tudo vai começar a sério e temos de estar preparados."

A equipa está melhor agora: "O Twente estava mais perto de se estrear no seu campeonato e o Atlético começou a trabalhar recentemente, um pouco como nós. Jogaram mais lento, mais a passo. Confia em mim, fizemos algumas coisas bem, mas noutra ainda temos que trabalhar para chegar à dinâmica certa e estar bem fisicamente. Ainda estamos um pouco longe da intensidade que quero."

Não conta com Zaidu por ter alinhado com Martim no onze? "Ele entrou e ajudou-nos muito com a sua fisicalidade. É um dos jogadores mais experientes e está a adaptar e a melhorar o seu tipo de jogo. Estou muito feliz com todos os jogadores, mas há decisões que temos de tomar e coisas que queremos experimentar."

Qual o número de jogadores que quer ter no plantel? "Vamos ver. Neste momento, o meu foco é trabalhar bem e ter toda a gente preparada. Os que vão ficar connosco e os poucos que, talvez, a certa altura, poderão sair. Os jogadores merecem-me muito respeito pela forma como se têm dedicado."

O que pode trazer de Jong? "Experiência e mentalidade vencedora. É um jogador muito bom, é completo e está no pico da maturidade e mentalidade. Acho mesmo que vai ajudar-nos a crescer como equipa. Será um líder, tem muitos troféus conquistados e isso também é muito importante para nós."

Bednarek pode ser o líder que tem faltado? "Conhecíamo-lo muito bem e é claro o que pretendemos dele. É um jogador com muita experiência, mas também importante pela sua qualidade e liderança. Estamos a construir uma equipa."