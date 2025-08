Froholdt dá vitória ao FC Porto no jogo de apresentação. Como correu a pré-época dos dragões?

O FC Porto recebeu e venceu o Atlético de Madrid, por 1-0, este domingo, no jogo de apresentação aos sócios.

Os dragões alinharam de início com cinco reforços no onze inicial. Diogo Costa, Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Martim Fernandes, Alan Varela, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Pepê, Borja Sainz e Samú começaram o jogo.

O dia ficou marcado pelo anúncio surpresa de Luuk de Jong como reforço dos portistas. O internacional neerlandês deixou o PSV, onde era o capitão de equipa, e é o novo ponta de lança dos dragões. Assina por uma época, com outra de opção.

Com as bancadas repletas para assistir ao jogo, o único golo foi marcado no período de descontos. Froholdt veio do corredor direito, combinou com Pepê, que devolveu ao dinamarquês, já desmarcado na área. Rematou sem chance para Jan Oblak.

É o segundo golo de Froholdt pelo Porto nesta pré-época. Já tinha marcado ao Famalicão. O médio custou 20 milhões de euros, proveniente do Copenhaga.



Farioli começou a rodar a equipa no segundo tempo e houve oportunidade para ainda ver em campo jogadores como Prpic, Zé Pedro, Zaidu, Grujic, Eustáquio, William Gomes, Rodrigo Mora, Deniz Gul e Namaso.

Apenas Cláudio Ramos, João Costa, Diogo Fernandes, João Moreira, Moura, Tomás Pérez, Vasco Sousa e Iván Jaime não foram utilizados.

Como correu a pré-época ao Porto?

Numa pré-temporada ligeiramente mais reduzida pela participação no Mundial de Clubes, a equipa de Francesco Farioli venceu todos os jogos que realizou.

Os testes começaram no dia 19 de julho com goleada ao Trofense, por 4-0. Seguiu-se triunfo frente ao Feirense, por 2-1, ambos jogos à porta fechada.

No mesmo dia do confronto frente aos fogaceiros, o Porto mediu forças com o Twente no Estádio do Dragão. Foi uma primeira oportunidade para os adeptos verem a nova versão do clube. Vitória por 2-1.

Seguiu-se um novo amigável à porta fechada com o Famalicão, que o Porto venceu por 3-0, e a pré-época encerrou com o jogo de apresentação frente ao Atlético de Madrid.

No total, o Porto marcou 12 golos na pré-época e sofreu apenas dois. A época arranca no próximo sábado frente ao Vitória, no Estádio do Dragão.