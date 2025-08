Jogo de apresentação do FC Porto não terá fogo-de-artifício devido ao risco de incêndios

O jogo de apresentação do FC Porto frente ao Atlético de Madrid não terá a habitual pirotecnia no Estádio do Dragão devido ao estado de alerta declarado pelo Governo.

Depois do anúncio da ministra da Administração Interna, os dragões esclarecem que cancelaram "todas as animações previstas com fogo e pirotecnia dentro do estádio".

Desde que André Villas-Boas assumiu a presidência dos dragões que o clube recebe um espetáculo de priotecnia antes do jogo, no momento da entrada das equipas.

O particular frente à equipa espanhola, sendo um jogo de apresentação da equipa, prometia ainda mais utilização de pirotecnia azul e branca, que fica agora cancelada.

As portas do Dragão abrem às 16h30, o jogo arranca às 19h00 e os bilhetes estão esgotados. O FC Porto arranca a época no próximo sábado com a receção ao Vitória de Guimarães na primeira jornada do campeonato.

O Governo anunciou este sábado uma situação de alerta para todo o território continental, devido à onda de calor prevista para a próxima semana e ao risco de incêndio associado.

O estado arrancou na meia-noite deste domingo, dia 3 de agosto, e terminar às 23h59 de quinta-feira, dia 7 de agosto, resultando na implementação de medidas de carácter excecional, justificadas pelo agravar do risco de incêndios para este período.