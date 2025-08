Luuk de Jong é reforço surpresa do FC Porto

O FC Porto apresentou, de surpresa no jogo de apresentação aos sócios, o avançado Luuk de Jong.

Foi a grande novidade quando os jogadores eram apresentados um a um. O ponta de lança de 34 anos chega do PSV Eindhoven, onde marcou 18 golos na época passada.

De Jong é um reforço a custo zero para os dragões e assina um contrato válido por uma temporada com outra de opção.

Foi um dos rivais do Ajax de Farioli na época passada. É um goleador comprovado, que marcou 38 golos e registou 18 assistências pelo PSV na época 2023/24.

Ao longo da carreira, o internacional neerlandês jogou ainda no Sevilha, Barcelona, Newcastle, Twente e Borussia Monchengladbach. Ao longo da carreira leva 283 golos apontados em 657 jogos pelos diferentes clubes que representou.

Chega para competir pela titularidade com Samu e ainda Deniz Gul na frente de ataque.

Entretanto, o PSV também se despediu do antigo avançado: "Um capitão com classe. Um atacante venenoso. Um líder com coração. É mais do que um jogador. Finais decididas. Títulos conquistados. Luuk esteve lá quando foi preciso. Sempre. Para sempre um de nós. Uma verdadeira lenda do clube. Obrigado, Luuk."

O FC Porto realiza o último jogo de preparação para a nova época frente ao Atlético de Madrid. Jogará de início com Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Alan Varela, Gabri Veiga, Froholdt, Borja Sainz, Pepê e Samu.