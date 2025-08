Luuk de Jong: "Nunca pensei que pudesse ser tão secreta a transferência"

Até o avançado Luuk de Jong ficou surpreendido com o quão secreta foi a sua transferência para o FC Porto.

O avançado neerlandês de 34 anos foi a grande novidade do jogo de apresentação aos sócios, uma surpresa para todos. Nem um rumor, nem uma notícia.

Luuk de Jong é jogador de alto perfil. Fez a maior parte da carreira no PSV Eindhoven, mas somou 39 internacionalizações pelos Países Baixos, jogou ainda no Barcelona, Sevilha, Borussia Monchengladbach e Newcastle. Ainda assim, nada se soube até ao momento que o "speaker" do Dragão anunciou a grande revelação da tarde.

Ao Porto Canal no final da vitória contra o Atlético de Madrid, jogo ao qual assistiu ainda na bancada, de Jong explica que nunca esquecerá o momento da surpresa aos adeptos.

"Foi fantástico. Nunca pensei que pudesse ser tão secreta a transferência, que ninguém soubesse para surpreendermos os adeptos e penso que resultou. Quando começamos a falar com o FC Porto, comecei logo a pesquisar coisas sobre o estádio e os adeptos e fiquei imediatamente convencido. Nunca vou esquecer o momento do ambiente quando subi ao relvado", disse.

De Jong nunca jogou contra o FC Porto, mas sabe "que é um clube muito grande."

"Sempre os vi a alcançar feitos altos na Europa, a conquistar até a Liga dos Campeões em 2004. Tinha 14 anos e vi esse jogo. Em relação a esta época, penso que vamos trabalhar todos juntos para alcançar os melhores resultados possíveis, dando o máximo. Não sei como vai acabar, mas penso que temos grandes hipóteses com esta equipa", prevê.

O avançado é mais uma contratação do Porto que aposta na experiência, depois do central Bednarek. De Jong acredita que a mistura de juventude e experiência "é importante."

"Há muitos jogadores jovens com muito talento, que têm de continuar a desenvolver-se para se tornarem grandes jogadores no futuro. É importante ter uma boa mistura, trabalhar juntos, porque só assim poderemos alcançar coisas boas", concluiu.