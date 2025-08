"Líder De Jong pode ser titular do FC Porto"

Luuk de Jong "tem capacidade" para ser titular do FC Porto, "pode líder", mas tal depende da ideia de Francesco Farioli para a equipa que domingo se apresentou aos associados frente ao At. Madrid.



Quem o diz em Bola Branca é Rony Lopes, que partilhou o balneário do Sevilha com o ponta de lança neerlandês, ex-PSV, que constituiu a grande surpresa da tarde/noite no Dragão.

"Não tínhamos visto nenhum rumor e do nada assinou pelo Porto… ficamos todos surpreendidos. Gosto muito dele, passamos um ano juntos em Sevilha. É um excelente profissional. São 34 anos, mas vai acrescentar muito ao Porto em termos de experiência e de golos. Vai também exercer um papel de líder no balneário. É uma excelente contratação. Apesar de toda a gente ficar surpreendida, pode ajudar a equipa", atira o extremo que acabou a época passada no Farense, emprestado pelo Alanyaspor.

"De Jong titular do FC Porto? Tem capacidade para isso, mas há que ver qual o estilo de jogo do ‘mister’ para ver qual se encaixa melhor, ele ou Samu, que o Porto comprou por uma grande quantia de dinheiro. É um jogador diferente do Samu", finaliza Rony.