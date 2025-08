Paulo Teixeira vê "nova luz" no Dragão e não descarta saída de Mora: “Depende das contas da SAD"

"Há uma nova luz no FC Porto". É desta forma, horas após e a frio, que Paulo Teixeira analisa o triunfo dos dragões sobre o At. Madrid, na partida de apresentação para 2025/26.

Escutado por Bola Branca, o elemento do Conselho Superior dos azuis e brancos observa uma "mudança de paradigma", em face da "reestruturação" promovida pelo presidente André Villas-Boas no clube.

Diante dos 'colchoneros', o avançado, de 34 anos, Luuk de Jong foi a grande surpresa, guardada até á hora de subir sao relvado. Paulo Teixeira também ficou de "boca aberta" e, mais do que o momento vivido, espera que o neerlandês possa preencher uma suposta lacuna que era apontada ao plantel anterior, sob as ordens de Martín Anselmi, de 2024/25. E até com uma curiosidade que o dirigente faz notar.

"Luuk de Jong tirou o título da Holanda ao atual treinador do Porto e pode (responder) aos críticos do ano passado que diziam que havia muita juventude. E pode ser mais valia para o ataque do FC Porto", destaca Teixeira, que não descarta a saída da 'pérola' do plantel, embora esteja mais inclinado para crer na sua manutenção em 205/26 entre as hostes azuis e brancas.

"Acredito que o treinador conte com o Rodrigo Mora”, assume. No atual contexto, com mais opções, não o venderia? "Não, mas hoje uma SAD tem também uma componente financeira e aí só o nosso presidente e a administração é que saberão as contas que têm para aguentarem este plantel", finaliza.