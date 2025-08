Colegas de quarto "durante largos anos", Rui Costa lamenta a morte do "amigo Jorge Costa"

Rui Costa, presidente do Benfica, lamenta a morte de Jorge Costa, "um amigo" e "colega de quarto durante largos anos" na seleção.

Era conhecida a amizade entre o dirigente encarnado e Jorge Costa, lenda do FC Porto e atual diretor desportivo, e Rui Costa falou à comunicação social no Aeroporto de Beja antes da partida da comitiva encarnada para Nice, onde será disputada a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Fomos largos anos companheiros de quarto. Ele sempre foi um grande profissional, defendia o seu clube como tinha de defender e dá-se valor a isso, independentemente das cores que representava. Defendeu o Porto à maneira dele. O que mais me marca é o extraordinário homem que foi o Jorge", disse.

Rui Costa explica que a seleção era sempre um espaço de convívio saudável entre os jogadores, independentemente das rivalidades.

"O futebol tem dito. Há as rivalidades todas entre Benfica, Porto e Sporting, mas há companheirismo na seleção. A amizade sempre foi muito forte entre os dois. Não me esqueço de todas as memórias e dias felizes e tristes que tivemos. Pessoalmente, é um dia triste. A vitória mais importante de seleção que tive foi com ele", diz.

O presidente das águias deixou ainda as condolências à família, amigos e FC Porto em nome do clube.

"É um jogador, atleta, desportista e homem que marcou uma geração em Portugal, tenho memórias com ele desde os 17 anos. Partiu um grande homem, um grande amigo. Convivemos e tivemos memórias enormes na seleção sobretudo, fomos campeões do mundo juntos", concluiu.