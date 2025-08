Conceição despede-se de Jorge Costa. "Rimos muito, choramos às vezes, e assim se construiu uma amizade"

Sérgio Conceição, um dos melhores amigos de Jorge Costa, despediu-se do antigo capitão dos dragões, com quem foi colega de equipa na seleção, no FC Porto e no Standard Liège.

"Fizemo-nos homens mais depressa, prescindimos dos devaneios de juventude para cumprir o sonho de sermos profissionais de futebol. Caminhamos juntos no FC Porto, no Standard Liège, na seleção, conquistamos títulos, partilhamos a fúria pela vitória, nos jogos, nos treinos. Rimos muito, choramos às vezes, e assim se construiu uma amizade para a vida", escreveu o treinador nas redes sociais.

Os dois estavam mais afastados nos últimos anos, tendo até Sérgio Conceição revelado publicamente que tinha ficado "meio chateado" com o, na altura, treinador do Académico de Viseu.

Ainda assim, Jorge Costa não tinha escondido em 2020, ao "Expresso", que Conceição era o seu melhor amigo no futebol.

Na despedida final, Sérgio Conceição respondeu ao seu antigo colega de equipa: "E sim, também foste o maior amigo que tive no futebol e quem contigo privou sabe que do teu coração brotava tanta bondade como vontade de ganhar".

"Descansa em paz Jorge, és e serás sempre o Bicho, o capitão que nunca se rendeu", termina.

Jorge Costa, de 53 anos, faleceu esta terça-feira após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do Olival. Ainda foi transportado para o Hospital de São João, mas acabaria por não resistir.

Entretanto, o FC Porto informou que, "respeitando a vontade expressa pela família", as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 15h00.

As portas serão abertas para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem "ao inesquecível capitão do FC Porto