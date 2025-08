FC Porto-Vitória remarcado para segunda-feira, às 20h45

A Liga Portugal aceitou o pedido do FC Porto para adiar a jornada inaugural do campeonato frente ao Vitória no sábado.

De acordo com informações recolhidas pela Renascença, o jogo vai realizar-se dois dias depois, na segunda-feira, às 20h45. Os dragões formalizaram o pedido de adiamento junto da Liga depois da morte de Jorge Costa, diretor desportivo do clube.

O dirigente e icónico capitão era uma figura próxima do plantel. Sentiu-se mal no Olival e faleceu no Hospital de São João, não resistindo a uma paragem cardiorrespiratória.

Esta alteração causa ainda duas mudanças em outros jogos da primeira jornada: o Arouca-AFS, que estava marcado para as 18h00 de sábado passa para as 20h30, enquanto que o Estoril-Estrela da Amadora continuará a ser jogado na segunda, mas é antecipado para as 18h45.