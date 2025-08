"Foi um capitão incontornável". Todas as reações à morte de Jorge Costa

Acumulam-se as reações à morte de Jorge Costa, antigo capitão de equipa do FC Porto e atual diretor desportivo dos azuis e brancos. À Renascença, o seu antigo treinador Fernando Santos recorda um "capitão na verdadeira aceção da palavra, dentro e fora de campo". "Foi um capitão incontornável. A personalidade, a vontade, o temperamento. Era e é um símbo do FC Porto. É um choque, nem sei o que dizer. Tive uma ligação fortíssima com ele, três anos com ele, era capitão da minha equipa. Tinha tido um problema há três anos, mas claro que nada fazia esperar. Estava num período bom, feliz da vida", disse. Fernando Santos treinou Jorge Costa durante três anos nos dragões e juntos venceram um icónico e único pentacampeonato. Também à Renascença, Humberto Coelho, que foi seu selecionador, diz que vê com tristeza a partida do antigo futebolista. "Foi meu jogador no Euro 2000", recorda.

"Era um profissional extraordinário, uma pessoa querida, uma pessoa muito simpática. Estou profundamente triste", confessa.

Nas redes sociais, o seu antigo colega de equipa Vítor Baía acredita que o futebol "perdeu um dos seus maiores guerreiros". "Eu perdi um capitão, um amigo. Jorge Costa não era apenas o líder dentro de campo — era a alma do balneário, o exemplo de coragem, entrega e amor à camisola. Tivemos o privilégio de partilhar tantos momentos juntos, tantas conquistas, tantas lutas. E vencemos. Vencemos campeonatos, taças, e sobretudo vencemos pela forma como vivemos o futebol: com paixão e lealdade", pode ler-se. A publicação é acompanhada de uma fotografia de ambos a levantar o troféu da Liga dos Campeões, em 2004: "Foste o meu capitão durante anos, mas acima de tudo foste sempre um amigo verdadeiro, presente nos bons e nos maus momentos. A tua voz firme, o teu olhar determinado, o teu abraço depois de cada vitória ficam gravados para sempre." O atual capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, partilhou também um "story" de homenagem: "Até sempre, Jorge Costa". Ricardo Quaresma diz que "partiu uma das pessoas que mais admirava e que muito me ajudou no mundo do futebol. Em momentos importantes, cuidou de mim, levantou-me o moral e ensinou-me muito sobre este mundo." O antigo internacional português Ukra lamenta que partiu o seu "pai do futebol". Jorge Costa treinou o antigo avançado numa fase inicial da carreira, no Olhanense. "Apostou em mim, indicou-me o caminho e deu me a oportunidade de me “mostrar” ao mundo do futebol. Um exemplo de liderança,dedicação, entrega, espírito de conquista e paixão. Comigo ficarão memórias lindas de todos os momentos que passamos juntos", escreveu.

Os restantes clubes portugueses também emitiram comunicados sobre o antigo capitão portista. O Benfica "lamenta profundamente o desaparecimento de Jorge Costa e endereça as suas mais sentidas condolências à sua família e ao FC Porto, que representou, sempre, com devoção e profissionalismo." "Jorge Costa foi uma figura incontornável do futebol e do desporto nacional, primeiro como jogador, depois como treinador e, mais recentemente, como dirigente.O futebol português está mais pobre. Que Jorge Costa possa descansar em paz e a sua memória possa inspirar gerações futuras", pode ler-se na nota das águias. O Sporting "endereça as mais sentidas condolências, prestando homenagem à sua memória e ao seu contributo enquanto figura do FC Porto e do futebol português". Também o SC Braga, primeiro clube de Jorge Costa na sua carreira enquanto treinador, diz que "a terrível notícia do seu falecimento abala todo o edifício desportivo nacional, não podendo o SC Braga deixar de se associar à enorme dor partilhada pela sua família, pelos seus amigos e por toda a estrutura do FC Porto".