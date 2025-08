Jorge Costa. Despedida no Dragão começa às 15h00 de quarta-feira

O Estádio do Dragão vai ser palco, esta quarta-feira, das cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa. A informação foi confirmada esta terça-feira pelo FC Porto que, em comunicado, indica que as portas do estádio estarão abertas a partir das 15h00 e até às 22h00.

As cerimónias seguem "a vontade expressa da família", é dito, com as portas a serem abertas "para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem ao inesquecível capitão do F. C. Porto".

De resto, no Estádio do Dragão as bandeiras estão a meia haste e já é possível ver nos ecrãs uma imagem, a preto, branco e azul, com uma citação do antigo capitão da equipa.

"Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração", dizia Jorge Costa.