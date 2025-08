​Jorge Costa: Os títulos do eterno capitão do FC Porto

Na soma de uma carreira praticamente toda com a camisola azul e branca, “O Bicho”, como era carinhosamente conhecido no mundo do futebol, conquistou duas dezenas de títulos nacionais e internacionais.

Jorge Costa, que morreu esta terça-feira aos 53 anos, deixou uma marca de conquistas e de títulos com a camisola do FC Porto e da seleção.

Num dos momentos mais altos da carreira, Jorge Costa levantou a Liga dos Campeões em 2004, quando os dragões venceram o Mónaco, por 3-0, na final disputada em Gelsenkirchen.

No mesmo ano, o defesa central juntou ao palmarés a Taça Intercontinental, com uma vitória nas grandes penalidades sobre os colombianos do Once Caldas, em jogo disputado em Yokohama, no Japão.

Jorge Costa é o 8.º jogador com mais jogos pelo FC Porto. De dragão ao peito disputou 383 partidas e marcou 25 golos.

Pela Seleção nacional, conquistou o Mundial de Sub-20, com a vitória na final sobre o Brasil, em 2001, numa equipa orientada por Carlos Queiroz, onde alinhavam nomes como Luís Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto, entre outros.

Com as cores nacionais também ajudou a ganhar um Torneio de Toulon, um dos mais reputados nas camadas jovens.

Na Seleção AA, Jorge Costa conta com 50 internacionalizações e dois golos.

O histórico defesa português representou ainda clubes como Penafiel, Marítimo, Charlton e Standard Liège, onde pendurou as botas em 2006.