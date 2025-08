"Levava-nos para a luta". André Villas-Boas recorda Jorge Costa

"Mesmo sabendo o quanto era importante para todos nós, nunca reclamou uma vitória para si. As vitórias eram sempre do FC Porto. Era assim em campo e assim será na vida eterna. O legado de Jorge Costa permanecerá para sempre vivo na memória de todos os portistas. Jorge, vais deixar uma enorme saudade, mas não duvides que lutaremos por ti como tu lutaste por nós e pelo FC Porto", pode ler-se.

"Não esquecemos que, quando singrava como treinador, decidiu abandonar a sua carreira porque acreditava que poderia ser de novo útil ao seu clube num cargo diretivo. Veio sem arrependimentos e entregou-se de corpo e alma às suas novas funções de Diretor do Futebol Profissional. E foi assim que hoje nos deixou: a trabalhar para o sucesso do FC Porto, depois de uma reunião técnica e de uma entrevista em que falou sobre o próximo jogo desta época que agora começa, com a mesma vontade de ganhar que sempre o caracterizou", pode ler-se.

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, recorda Jorge Costa como alguém que "levava todos para a luta e só largava quando nos visse outra vez a festejar uma vitória."

Histórico capitão do FC Porto, apaixonado por vole(...)

Villas-Boas recorda ainda o "Bicho" como "um dos nossos mais queridos jogadores, uma lenda que vivia o Clube e o Portismo como poucos".

"Era único na sua forma de ser e de se relacionar connosco e com as nossas cores. Queremos hoje dizer-lhe que estaremos sempre ao seu lado, com a consciência e a obrigação de lhe devolver tudo o que ele nos deu ao longo da sua vida. E foi muito: sangue, suor e lágrimas", afirma o dirigente.

Para o presidente dos dragões, Jorge Costa "personificava tudo o que é e sempre será o FC Porto": "A sua forma vertical de lutar pelas vitórias, o espírito de conquista sem limites, a entrega comovente ao seu Clube e a liderança que carregava às costas, com o mítico e eterno número 2, continuaram a marcar a história do FC Porto com conquistas nacionais e internacionais."

"Em termos pessoais, recordo-o de uma forma especial. Tive nele sempre um amigo e nele sempre vi uma fonte de força e de inspiração na entrega que somos obrigados a colocar em prol do nosso Clube. Um amigo que sempre esteve ao meu lado. Um amigo exigente que, quando sentia que alguém esmorecia, logo vinha com uma mensagem de força e de foco. Ainda há pouco tempo me escreveu estas palavras: 'André, quero que saibas que estarei sempre ao teu lado, pelo nosso FC Porto'", recorda.

Jorge Costa, de 53 anos, faleceu esta terça-feira após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do Olival. Ainda foi transportado para o Hospital de São João, mas acabaria por não resistir.

Entretanto, o FC Porto informou que, "respeitando a vontade expressa pela família", as cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa decorrerão esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 15h00.

As portas serão abertas para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem "ao inesquecível capitão do FC Porto."