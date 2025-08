"Nem queria acreditar": Domingos devastado com morte do amigo Jorge Costa

"Perco um amigo, perco um colega, muitos anos, vários momentos e é nestas alturas que nós puxamos a fita atrás. Aquela imagem que nós temos dentro do campo, essa imagem toda a gente viu o que era o Jorge Costa dentro do campo, mas ele era muito mais do que isso”, recorda.

“Eu nem queria acreditar quando me ligaram e depois começou a passar na televisão, eu não estava a acreditar no que se estava a passar com o Jorge, mas a verdade é que infelizmente aconteceu aquilo que ninguém esperava”, começou por dizer o antigo avançado, em declarações à Renascença .

Domingos Paciência mostra-se chocado com a morte do amigo Jorge Costa , com quem conquistou vários títulos ao serviço do FC Porto.

Com a camisola do FC Porto conquistou oito campeon(...)

Domingos Paciência lembra os momentos de glória no relvado e desvenda o lado mais privado de Jorge Costa, que no mundo do futebol era carinhosamente tratado como "O Bicho".

"Foi uma pessoa com quem tive oportunidade de conviver, com as famílias, passámos férias e passagens de ano juntos, sendo capitão também ao mesmo tempo que ele, depois é ele que fica com a braçadeira quando eu saio. E quem conhecia o nosso ‘Bicho’ sabia que tipo de pessoa é que estava ali. Uma personalidade muito bem vincada, mas um amigo do amigo. Custa-me estar a falar de uma pessoa de quem temos muito para recordar", afirma o antigo avançado, em declarações à Renascença.

Jorge Costa morreu esta terça-feira, aos 53 anos. O diretor desportivo do FC Porto sentiu-se mal no centro de estágios do clube e foi levado de emergência para o Hospital de S. João, onde acabou por ser declarado o óbito.

O antigo jogador do FC Porto "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência e verificou-se o óbito", disse à Renascença o gabinete de comunicação daquela unidade hospitalar.