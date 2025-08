O que achava Jorge Costa dos centrais da seleção em 2002? As perguntas da Renascença ao "Bicho"

Antes do Mundial 2002, não havia muitas dúvidas que Jorge Costa e Fernando Couto iriam fazer a dupla de centrais, tal como tinha acontecido no Europeu anterior. Ainda assim, e questionado pelo enviado da Renascença à Coreia do Sul, Pedro Azevedo, o central do Porto mantinha o véu sobre as opções de António Oliveira.

"Essa dupla foi a que jogou o Euro 2000 e a que tem jogado nos últimos jogos. Eu e o Fernando conhecemo-nos bem, jogamos juntos há bastante tempo, mas o que é certo é que seja o Jorge, o Fernando ou o Beto, a seleção está muito bem servida de centrais", dizia, antes do arranque da prova que não correu bem a Portugal, eliminado no grupo.

Um ou dois trincos à frente dos centrais? Jorge Costa preferia não colocar-se no papel do treinador, profissão que acabaria por seguir após pendurar as botas.

"Isso não me cabe decidir, nem acho eticamente correto. Nesta seleção, os seis que jogam à minha frente são todos de grande qualidade. Um ou dois trincos, um ou dois avançados. Todos são excelentes", atirou.

Um ano depois, em véspera da final da Taça UEFA pelo FC Porto, que os dragões viriam a conquistar contra o Celtic, a Renascença voltou a questionar o capitão portista sobre se a presença massiva de adeptos em Sevilha poderia acrescentar pressão.

"Não é um ambiente de responsabilidade. É igual. Simplesmente é mais um incentivo para lutarmos por eles também por esta taça", afirmou.

Milhares acabaram por não conseguir bilhete para assistir ao jogo. Jorge Costa deixou um convite antecipado.

"Vamos fazer de tudo para que, no regresso, estejam no aeroporto e lhes mostremos a taça", afirmou.

E assim foi. O FC Porto de Jorge Costa venceu os escoceses e levantou o troféu. Um ano depois, conquistaria a Liga dos Campeões.