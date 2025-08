Pedro Proença recorda Jorge Costa: "Um guerreiro em campo e uma pessoa excecional fora dele"

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), lamenta a morte de "um amigo" e alguém que era "um guerreiro em campo e excecional fora dele".

Em declarações à Renascença, Proença lamentou a morte do atual diretor desportivo do FC Porto, "não enquanto presidente da FPF, mas como amigo do Jorge."

"Foram muitos e bons momentos que passei com ele. Era uma pessoa com quem eu brincava muito, tinha uma bipolaridade. Era um guerreiro em campo e era uma pessoa excecional fora do mesmo. Privei muitos momentos com ele, em diferentes etapas da vida dele, jogador, treinador e dirigente", disse.

O atual dirigente da Liga recorda Jorge Costa como "um exemplo de comportamento, compromisso, dedicação".

"Hoje, o futebol português fica muito mais pobre. O que tem acontecido nos últimos, a perda de inúmeras referências deixa-nos muito tristes. O valor da vida é o que nos deve mover. É um momento muitíssimo triste, hoje enquanto presidente a FPF, o Jorge Costa era uma figura e referência", conclui.