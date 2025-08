"Aconteça o que acontecer...": adeptos juntam-se no Dragão para homenagear Jorge Costa

Nos ecrãs gigantes do estádio permanece a fotografia de Jorge Costa, com uma das suas célebres frases: “Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração”. Dentro do estádio, todos os painéis de publicidade têm somente a inscrição “Jorge Costa 1971-2025”.

O FC Porto colocou as bandeiras do clube a meia haste e é precisamente nessa zona frontal do seu estádio que os adeptos se têm concentrado, pousando bandeiras, cachecóis, pósteres, velas ou mensagens a celebrar a memória do antigo capitão portista.

Dezenas de pessoas colocaram adereços do FC Porto no mausoléu improvisado a Jorge Costa junto ao Estádio do Dragão, onde, a partir das 15h00, podem prestar a última homenagem ao dirigente que morreu na terça-feira.

Às 15h00, os portões do parque um do Estádio do Dragão abrem para que os adeptos e a cidade se possam despedir de um dos maiores símbolos do clube, perspetivando-se um perímetro de circulação no interior do recinto, já que o calor que se faz sentir na Invicta desaconselha que o corpo esteja exposto no exterior.

Além das partilhas de sentimentos nas redes sociais, extensíveis a várias figuras e instituições nacionais e internacionais e do mundo do futebol, entre elas FIFA e UEFA, os adeptos portistas – e não só – começaram as homenagens públicas na noite de terça-feira, nas imediações do Estádio do Dragão, no referido mausoléu improvisado.

O último adeus ao eterno capitão vai decorrer até às 22h00, sendo que, na quinta-feira, pelas 10h30, vai decorrer o funeral na igreja do Cristo Rei, na Foz, em cerimónia reservada a familiares e amigos mais próximos.

Jorge Costa, um dos capitães mais emblemáticos dos dragões, venceu tudo o que era possível pelo clube do seu coração, tendo no seu pecúlio 21 troféus, entre os quais a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental, em 2004, um ano após vencer a Liga Europa.