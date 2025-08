Estádio do Dragão transformado em palco de homenagem a Jorge Costa

Encontram-se muitas homenagens a Jorge Costa no exterior do Estádio do Dragão, esta quarta-feira, na manhã seguinte à morte do antigo jogador de futebol.

Há um memorial, protegido por grades que seguram bandeiras do FC Porto. Muitos cachecóis, bandeiras, velas e até algumas mensagens de despedida.

“Até sempre, Bicho” é o que está escrito num dos cachecóis azuis e brancos.

As luzes tanto no exterior como no interior do estádio permanecem ligadas a esta hora. Há imagens de Jorge Costa nas portas de acesso ao interior do estádio, nos anos em que vestia ao peito o emblema portista.

O antigo jogador e, nos últimos anos, dirigente do FC Porto morreu aos 53 anos esta terça-feira. Não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória quando se encontrava no centro de treinos da equipa, no Olival,, ao início da tarde.

O Estádio do Dragão vai ser palco, esta quarta-feira, das cerimónias públicas de despedida de Jorge Costa. A informação foi confirmada esta terça-feira pelo FC Porto que, em comunicado, indica que as portas do estádio estarão abertas a partir das 15h00 e até às 22h00.

As cerimónias seguem "a vontade expressa da família", é dito, com as portas a serem abertas "para que sócios, adeptos e público em geral possam prestar homenagem ao inesquecível capitão do F. C. Porto".