Jorge Costa. Montenegro destaca "percurso notável" pelo FC Porto e país

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou esta quarta-feira o "percurso notável" de Jorge Costa ao serviço do FC Porto e de Portugal, enaltecendo o seu espírito de "liderança e de conquistas", que merece reconhecimento unânime.

"O Jorge Costa tem um percurso notável de serviço a este clube, mas sobretudo ao país. Desde as camadas jovens até à equipa principal da nossa seleção, acumulou jornadas de grande fulgor e mérito", elogiou, no Estádio do Dragão.

Numa declaração sem direito a perguntas, o governante falava na sequência de uma derradeira homenagem ao que era diretor de futebol dos "azuis e brancos", que morreu na terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

"Foi sempre uma alma muito visível dentro do campo, no estímulo e na liderança que passava aos seus companheiros. Foi, portanto, um exemplo. Partiu muito cedo, muito jovem e deixa uma marca que é insubstituível", destacou.

Luís Montenegro sublinhou o facto das qualidades do antigo "capitão" do FC Porto serem reconhecidas igualmente pelos "adversários", congratulando-se, por isso, com o facto de ser "possível haver fair-play no desporto": "(Pode) Haver espírito de conquista, espírito de vitória, mas ao mesmo tempo de respeito por todos os outros".

Em nome do Governo de Portugal, reiterou as "sentidas condolências" aos familiares, amigos, FC Porto e Federação Portuguesa de Futebol, aos quais deixou igualmente o seu sentimento de "grande solidariedade e grande consternação".

"Estamos todos de luto, mas estamos todos também a olhar para um percurso que foi formidável do ponto de vista da dedicação, da entrega, da capacidade de conduzir os outros com espírito de conquista, mas também de respeito", enalteceu o líder do governo.

Jorge Costa, de 53 anos, entrou na terça-feira em "paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" do Hospital São João, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

O antigo jogador representou os "dragões" em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.

Às 15h00, os portões do parque um do Estádio do Dragão abrem para que os populares possam despedir-se de Jorge Costa, perspetivando-se um perímetro de circulação próximo do relvado.

O FC Porto solicitou à Liga Portuguesa de Futebol Profissional o adiamento do jogo de estreia no campeonato, tendo o mesmo passado de sábado às 20:30 para segunda-feira às 20:45, no Estádio do Dragão.