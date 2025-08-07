O mundo do futebol em peso no adeus a Jorge Costa

07 ago, 2025 - 09:35 • Ana Fernandes Silva , João Malheiro
[Atualizado às 11h30]
Realizou-se esta quinta-feira o funeral de Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto e internacional português que morreu esta terça-feira aos 53 anos.
A cerimónia começou pelas 10h30 na Igreja de Cristo-Rei, no Porto, um momento privado para a família, mas que também foi acompanhado de perto por muitos adeptos portistas.
O plantel do FC Porto e a equipa técnica encabeçada por Francesco Farioli chegaram ao local juntos. Marcaram presença no funeral figuras do futebol como Chainho, Nuno Gomes, Fernando Couto, António Oliveira, Hélder Postiga, Ricardo Silva, Sérgio Conceição, Vítor Baía, Luís Figo, Marcano, entre outros.
Também estiveram presentes representantes da Liga Portugal, da Federação Portuguesa de Ftuebol e de Benfica e Sporting.
Está montado um perímetro de segurança junto ao local. Dezenas de agentes da PSP e da Polícia Municipal encontram-se junto à Igreja. Há, ainda, três seguranças à porta.
Jorge Costa morreu depois de uma paragem cardiorrespiratória, quando se encontrava no centro de treinos do FC Porto, no Olival, em Vila Nova de Gaia.
Esta quarta-feira, o corpo do antigo jogador que, atualmente, era dirigente do FC Porto, esteve no Estádio do Dragão, por onde passaram muitos adeptos para prestar homenagem.