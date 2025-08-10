Farioli e a morte de Jorge Costa. “Precisamos manter o seu legado”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, falou aos meios do clube, na antevisão da partida contra o V. Guimarães, mas ainda (e sempre) com Jorge Costa em mente.

Foi uma semana difícil para todos

"Sim, com certeza foram dias muito difíceis para todos nós. É difícil de lidar com este tipo de emoções. O que está nas nossas mãos e o que podemos fazer é tentar honrar a memória de Jorge Costa e o seu legado, com a forma de ser. Para nós, especialmente quando estamos aqui, ter em mente que ele estava sempre sentado ali, e de alguma forma eu sinto que ele estará lá."

Grupo pronto para competir?

"Pronto não é algo que teremos no dia ou semana seguintes, é algo que vai permanecer. O que precisamos de fazer é manter o seu legado, a sua paixão por este clube, o amor que ele tem por este clube. E tentar transferir no campo o seu ADN. Quando ele voltou para o FC Porto como diretor, um dos seus sonhos foi ver a mística do clube, um certo jeito de jogar, uma certa forma de estar."

O FC Porto – V. Guimarães vai decorrer, na segunda-feira, a partir das 20h45.