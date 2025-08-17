Gil Vicente e Rodrigo Mora em destaque na antevisão de Farioli

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, fala sobre o Gil Vicente, Rodrigo Mora, os laterais e os líderes do grupo.

Grupo forte

"Os jogadores que cá estão, os líderes, há o Diogo, o Cláudio, há também o Alan Varela, temos jogadores com experiência em liderança e com grande mentalidade. A primeira vez que falei com o presidente concordámos em construir um grupo forte, com valores em termos de trabalho árduo e entrega para com o clube. Os jogadores que cá estão e os que chegarem têm de preencher estes requisitos."

Laterais

"Temos na equipa alguns jogadores que nos podem ajudar neste período, temos o Francisco de volta, o Pérez jogou lá algumas vezes no passado... Há jogadores que definitivamente podem ajudar nessa posição. Temos de estar preparados para diferentes cenários, nomeadamente mudar as coisas taticamente."

Gil Vicente

"Vimos jogos deles, do treinador em outros clubes, para entender a forma como vão pressionar porque a equipa pode usar diferentes sistemas no mesmo jogo. Queremos conhecer o máximo possível da Liga, com vídeos, e temos a sorte de ter um grande departamento de análise que me está a ajudar a ter um melhor entendimento da Liga. É o primeiro jogo fora para nós, no início da semana abordámos os perigos do jogo com o Gil Vicente, é uma mudança de ambiente. Temos de fazer um bom aquecimento, uma boa abordagem mental, temos de ser claros naquilo que pretendemos. Temos de lutar porque estamos no início da nossa caminhada e todos estes jogos são importantes."

Muitas coisas a melhorar

"Desde que começámos temos recebido uma boa resposta dos jogadores. Há muitas coisas a melhorar. No jogo com o V. Guimarães tivemos bons momentos, mas também houve outros de desconexão, há coisas a melhorar. Estamos em construção."

Rodrigo Mora

"Vi muitos artigos, comentários, quero explicar de forma clara a situação. O Rodrigo é um jogador importante para o FC Porto e para o futebol português, o que está a acontecer não é saudável. Não entrou porque tivemos de fazer duas substituições forçadas e isso explica por que ele não entrou em campo. O Rodrigo é importante para o FC Porto, pelo que fez na última época, é um jogador muito talentoso, jovem, que tem de se desenvolver e trabalhar. Tudo vai ser muito calmo, a evolução dele está a ser avaliada de forma diária, não quero criar ruído em torno disso. Está a trabalhar bem, vai ter as suas oportunidades. Ele coloca o clube à frente de toda a gente e isso é importante."

Primeiro jogo fora

"Na semana passada o ambiente foi fantástico, todos os bilhetes para este jogo foram vendidos e isto é muito bom, é uma responsabilidade grande para nós. O Gil Vicente será difícil, não ganhámos nas últimas duas vezes que o FC Porto lá jogou, mas vamos com o mesmo espírito que sempre colocamos em campo."

O Gil Vicente – FC Porto está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.