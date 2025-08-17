Namaso no Auxerre

17 ago, 2025 - 16:40
O Auxerre oficializou a contratação de Danny Namaso, avançado ex-FC Porto.
O jogador camaronês, de 24 anos, chega ao clube francês por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.
O Auxerre paga 1 milhão de euros pelo empréstimo e a cláusula de compra está nos 5 milhões de euros, por 60% do passe.
A opção de compra é acionada se o Auxerre se mantiver no principal escalão e o jogador disputar 60% dos minutos.
"A este valor acresce uma remuneração variável de 700 mil euros em função do cumprimento de determinados objetivos individuais e coletivos", informam ainda os azuis e brancos.
Nos dragões, Namaso fez 106 jogos e marcou 14 golos.