  • Bola Branca 18h14
  • 15 ago, 2025
FC Porto

Namaso no Auxerre

17 ago, 2025 - 16:40

Avançado deixa dragão a troco de um milhão de euros, mais cláusula de compra por objetivos.

O Auxerre oficializou a contratação de Danny Namaso, avançado ex-FC Porto.

O jogador camaronês, de 24 anos, chega ao clube francês por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

O Auxerre paga 1 milhão de euros pelo empréstimo e a cláusula de compra está nos 5 milhões de euros, por 60% do passe.

A opção de compra é acionada se o Auxerre se mantiver no principal escalão e o jogador disputar 60% dos minutos.

"A este valor acresce uma remuneração variável de 700 mil euros em função do cumprimento de determinados objetivos individuais e coletivos", informam ainda os azuis e brancos.

Nos dragões, Namaso fez 106 jogos e marcou 14 golos.

