Drulovic: "O Porto vai continuar neste caminho, de certeza que vai lutar pelo título"

18 ago, 2025 - 12:40 • Luís Aresta
A segunda jornada da Liga vai juntar, em Barcelos, Gil Vicente e FC Porto, dois clubes representados por Ljubinko Drulovic. Foi naquela cidade que aterrou em 1992. Um ano e meio depois, voou para as Antas e a canhota apaixonou multidões.
O antigo selecionador sub-21 da Sérvia vê melhorias neste FC Porto de Francesco Farioli. “O Porto esteve muito bem contra o Vitória de Guimarães. Mostrou uma atitude que é espera de uma equipa como o FC Porto”, começa por dizer em Bola Branca, a algumas horas do jogo que vai juntar as suas antigas equipas.
FC Porto
Histórico capitão do FC Porto, apaixonado por vole(...)
“Foi tudo ótimo”, continua, ainda com o Porto-Vitória em mente. “Correu tudo bem, acredito que o Porto vai continuar neste caminho. Vai tentar repetir a exibição num campo tradicionalmente difícil, Barcelos, contra uma equipa excelente. Vai ser um jogo muito interessante. O Porto é favorito, claro, principalmente depois da primeira jornada. Vai ser um excelente jogo de futebol, são dois clubes que respeito e gosto muito.”
Drulovic lembra que o ano passado as coisas não correram nada bem ao FC Porto. Afinal, “foi o primeiro ano desta direção”, presidida por André Villas-Boas. “As coisas vão mudar este ano, o Porto reforçou-se bem, tem excelente equipa, vai ser muito competitivo este ano. Vamos ter um campeonato muito interessante, como todos os anos. É importante ganhar pontos nestes campos difíceis. O Porto vai estar muito mais preparado do que no ano passado, de certeza que vai lutar pelo título.”
A Tertúlia Bola Branca reúne-se para olhar para o (...)
Marko Grujic tem perdido espaço no FC Porto e fala-se numa eventual saída do médio sérvio. “É um excelente jogador e uma excelente pessoa”, revela o compatriota, agora treinador. “Conheço-o bem. Teve muitos problemas com lesões na última época, jogou pouco. O mais importante é voltar a 100% e mostrar a forma que tinha antes. Parece-me que não vai ficar no Porto, apesar de ter mais um ano de contrato.”
O ex-futebolista que trocou o FC Porto pelo Benfica em 2001 entende que o centrocampista, a primeira contratação da era Klopp no Liverpool, deve encontrar um clube onde possa jogar com regularidade. E desaconselha o regresso à Sérvia, pois é “muito jovem” e pode jogar num campeonato “muito mais competitivo do que o campeonato sérvio”.
“Espanha era bom para ele, é muito prestigiante para qualquer coisa”, aponta.
O Gil Vicente-FC Porto joga-se esta noite, às 20h15, em Barcelos, e o relato é na Rádio Renascença.