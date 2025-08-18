Drulovic: "O Porto vai continuar neste caminho, de certeza que vai lutar pelo título"

A segunda jornada da Liga vai juntar, em Barcelos, Gil Vicente e FC Porto, dois clubes representados por Ljubinko Drulovic. Foi naquela cidade que aterrou em 1992. Um ano e meio depois, voou para as Antas e a canhota apaixonou multidões. O antigo selecionador sub-21 da Sérvia vê melhorias neste FC Porto de Francesco Farioli. “O Porto esteve muito bem contra o Vitória de Guimarães. Mostrou uma atitude que é espera de uma equipa como o FC Porto”, começa por dizer em Bola Branca, a algumas horas do jogo que vai juntar as suas antigas equipas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Foi tudo ótimo”, continua, ainda com o Porto-Vitória em mente. “Correu tudo bem, acredito que o Porto vai continuar neste caminho. Vai tentar repetir a exibição num campo tradicionalmente difícil, Barcelos, contra uma equipa excelente. Vai ser um jogo muito interessante. O Porto é favorito, claro, principalmente depois da primeira jornada. Vai ser um excelente jogo de futebol, são dois clubes que respeito e gosto muito.” Drulovic lembra que o ano passado as coisas não correram nada bem ao FC Porto. Afinal, “foi o primeiro ano desta direção”, presidida por André Villas-Boas. “As coisas vão mudar este ano, o Porto reforçou-se bem, tem excelente equipa, vai ser muito competitivo este ano. Vamos ter um campeonato muito interessante, como todos os anos. É importante ganhar pontos nestes campos difíceis. O Porto vai estar muito mais preparado do que no ano passado, de certeza que vai lutar pelo título.”