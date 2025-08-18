Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 18 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Drulovic: "O Porto vai continuar neste caminho, de certeza que vai lutar pelo título"

18 ago, 2025 - 12:40 • Luís Aresta

Antigo futebolista de FC Porto e Gil Vicente fala a Bola Branca sobre o jogo desta noite e vê coisas boas no grupo de Farioli. “As coisas vão mudar este ano, vai ser muito competitivo este ano."

A+ / A-

A segunda jornada da Liga vai juntar, em Barcelos, Gil Vicente e FC Porto, dois clubes representados por Ljubinko Drulovic. Foi naquela cidade que aterrou em 1992. Um ano e meio depois, voou para as Antas e a canhota apaixonou multidões.

O antigo selecionador sub-21 da Sérvia vê melhorias neste FC Porto de Francesco Farioli. “O Porto esteve muito bem contra o Vitória de Guimarães. Mostrou uma atitude que é espera de uma equipa como o FC Porto”, começa por dizer em Bola Branca, a algumas horas do jogo que vai juntar as suas antigas equipas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Jorge Costa. O muro que inspirava a cidade e que em miúdo achou que não podia jogar no FC Porto

FC Porto

Jorge Costa. O muro que inspirava a cidade e que em miúdo achou que não podia jogar no FC Porto

Histórico capitão do FC Porto, apaixonado por vole(...)

“Foi tudo ótimo”, continua, ainda com o Porto-Vitória em mente. “Correu tudo bem, acredito que o Porto vai continuar neste caminho. Vai tentar repetir a exibição num campo tradicionalmente difícil, Barcelos, contra uma equipa excelente. Vai ser um jogo muito interessante. O Porto é favorito, claro, principalmente depois da primeira jornada. Vai ser um excelente jogo de futebol, são dois clubes que respeito e gosto muito.”

Drulovic lembra que o ano passado as coisas não correram nada bem ao FC Porto. Afinal, “foi o primeiro ano desta direção”, presidida por André Villas-Boas. “As coisas vão mudar este ano, o Porto reforçou-se bem, tem excelente equipa, vai ser muito competitivo este ano. Vamos ter um campeonato muito interessante, como todos os anos. É importante ganhar pontos nestes campos difíceis. O Porto vai estar muito mais preparado do que no ano passado, de certeza que vai lutar pelo título.”

Este FC Porto é candidato ao título? Veja aqui a Tertúlia Bola Branca

Este FC Porto é candidato ao título? Veja aqui a Tertúlia Bola Branca

A Tertúlia Bola Branca reúne-se para olhar para o (...)

Marko Grujic tem perdido espaço no FC Porto e fala-se numa eventual saída do médio sérvio. “É um excelente jogador e uma excelente pessoa”, revela o compatriota, agora treinador. “Conheço-o bem. Teve muitos problemas com lesões na última época, jogou pouco. O mais importante é voltar a 100% e mostrar a forma que tinha antes. Parece-me que não vai ficar no Porto, apesar de ter mais um ano de contrato.”

O ex-futebolista que trocou o FC Porto pelo Benfica em 2001 entende que o centrocampista, a primeira contratação da era Klopp no Liverpool, deve encontrar um clube onde possa jogar com regularidade. E desaconselha o regresso à Sérvia, pois é “muito jovem” e pode jogar num campeonato “muito mais competitivo do que o campeonato sérvio”.

“Espanha era bom para ele, é muito prestigiante para qualquer coisa”, aponta.

O Gil Vicente-FC Porto joga-se esta noite, às 20h15, em Barcelos, e o relato é na Rádio Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 18 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?