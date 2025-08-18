Menu
  Bola Branca 18h16
  • 18 ago, 2025
Farioli. "Jogo sólido mas há coisas a melhorar"

18 ago, 2025 - 22:45

O FC Porto derrotou o Gil Vicente, por 2-0, em Barcelos.

A+ / A-

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considera que a sua equipa fez um jogo sólido, mas realçou que ainda há aspetos a melhorar.

A partida

"Nos últimos anos foi difícil aqui e o Gil Vicente tem ganho sempre a partida de abertura. Foi a nossa primeira partida fora de casa, mas foi um jogo sólido. Conseguimos ter bons momentos para gerar chances. Depois há sempre áreas para melhorar, para ser mais consistentes. Mas foi uma performance positiva".

Lesão de Samu

"Quando há uma lesão de um colega, é sempre um momento emocional. Vamos ver amanhã. Agora é difícil avaliar a seriedade da lesão."

Entrada de Luuk de Jong

"Entrou bem, com atenção. Mas passou dos 0 aos 100km/h em segundos... Mas entrou bem, trabalhou para a equipa. Depois assistiu uma chance do Rodrigo. Esteve bem com e sem bola. Foi positivo"

Ganhar sem sofrer golos outra vez

"É um facto absolutamente importante. Conseguimos não conceder muitas chances, mas na defesa há áreas a melhorar"

Um ritmo alto de jogo

"Tem a ver como somos, pela forma como queremos jogar. Tentámos sempre manter o ritmo alto. Custa a todos adaptarem-se, cria um pouco de fadiga, mas é uma adaptação. Se queremos melhorar, temos de elevar o nível"

Atuação de Mora

"Foi bom. Nunca tem a ver com um só jogador. Teve uma chance. Mas há muitos jogadores a mencionar: o Zaidu esteve fantástico, o Alan... São todos. Temos de continuar."
