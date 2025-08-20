FC Porto anuncia saída do diretor desportivo Zubizarreta

O FC Porto anunciou, em comunicado, a saída do diretor desportivo Andoni Zubizarreta.

"O Futebol Clube do Porto informa os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes que o Clube e o Diretor Desportivo Andoni Zubizarreta decidiram, de forma conjunta e amigável, encerrar a sua ligação contratual", pode ler-se.

O dirigente basco de 63 anos fazia parte do projeto de André Villas-Boas desde o período de campanha eleitoral, depois de terem trabalhado juntos no Marselha.

De acordo com a imprensa nacional, Zubizarreta já estava em funções reduzidas desde o último mês. Ainda trabalhou nos últimos dossiers de mercado, mas já sem a mesma preponderância que teve nov erão anterior.

Na mesma nota, o clube salienta que a "vasta experiência de Andoni Zubizarreta permitiu ao FC Porto estabelecer as bases de um projeto desportivo sólido, suscetível de se desenvolver e consolidar no futuro".

"Andoni Zubizarreta foi, também, figura central no processo de aquisição e venda de determinados atletas que permitiram não só reforçar o plantel atual do FC Porto como promover a sua sustentabilidade financeira", pode ler-se.

Os dragões explicam que "definidas as prioridades de ambas as partes para as próximas temporadas, entendeu-se que este seria o momento mais adequado para dar por concluída a relação entre ambas."

Enquanto dirigente, Zubizarreta conta com passagens pelo Athletic Bilbau, Barcelona, Marselha e Monterrey.

