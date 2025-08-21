Francisco Sousa. Kiwior “nome interessante” por trazer experiência e versatilidade

O defesa central polaco Kiwior, do Arsenal, não é opção para Mikel Arteta e é desejado pelo FC Porto, onde até poderia jogar como lateral esquerdo.

O comentador da Renascença Francisco Sousa valida Kiwior no Dragão.

“Parece-me que o Kiwior seria um nome bastante apropriado, um bocadinho na mesma lógica de Bednarek, não só pela familiaridade que tem por ser colega de seleção, por vir da Premier League, mas por ser um jogador também forte, robusto, alto, um jogador que consegue fazer bem a cobertura dos espaços defensivos e que, acima de tudo, pode ser valorizado como essa espécie de lateral interior que o modelo de jogo do Farioli pede, porque é um jogador que tem uma boa capacidade de passe, alguma condução de bola, também alguma progressão até à frente. Mete bem passes verticais, ora mais por dentro, ou consegue abrir bem no extremo, e, portanto, acho que seria um nome interessante”, disse.

Francisco Sousa acrescenta que os azuis e brancos até podem apostar na “dupla Bednarek-Kiwior” e isso permitir “uma aposta no Francisco Moura em determinados jogos, até porque, muitas vezes, o perfil do Moura é também importante, um lateral que chegue mais à frente, que tem essa capacidade também para lançar cruzamentos para a área adversária”.

As operações do FC Porto no mercado estão centradas na pessoa de André Villas Boas, especialmente após o falecimento de Jorge Costa e do despedimento de Zubizarreta. Pelo conhecimento que tem do meio internacional, o presidente portista poderá estar tentado a exercer este papel durante mais algum tempo, mas, na opinião de Francisco Sousa, seria ponderado entregar essas funções a um diretor responsável pela área do futebol.

“Eu acho que é sempre mais sensato ter um diretor-geral, ou seja, alguém que seja mais responsável por dirigir a parte do futebol propriamente dito, até para libertar o presidente desses encargos. Percebo que é tentador na perspetiva de André Vilas Boas, porque é alguém que já foi treinador, que até já trabalhou no scouting, portanto ele tem muita vida no futebol, tem muito conhecimento de causa, e desde logo, nos mercados internacionais é alguém que se move bastante bem, como já deu para perceber, mas numa estrutura de um clube faz-me sempre sentido que o presidente se possa libertar um pouco dessas responsabilidades e que possa eventualmente arranjar outra figura para substituir, infelizmente, a partida de Jorge Costa e Zubizarreta, que acabou também por não provar ser essa tal mais-valia ou pelo menos nem sequer chegámos a perceber bem o papel dele dentro do Porto neste espaço de 12 meses. Portanto eu acho que seria o mais adequado. Não sei se André Vilas Boas vai voltar a esse modelo rapidamente, ainda assim”.