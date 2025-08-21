O dia em que Bednarek foi obrigado a jogar como guarda-redes e manteve a baliza a zeros

Chegou há pouco tempo ao FC Porto, mas Jan Bednarek já se provou como o patrão da defesa dos dragões, mas há 14 anos, num jogo da terceira divisão pela equipa secundária do Lech Poznan, foi obrigado a recuar ainda mais no terreno para jogar a guarda-redes. A história é contada pelo treinador polaco Patryk Kniat, que lançou o central dos dragões no futebol sénior. "Recordo-me dessa história curiosa. O meu guarda-redes foi expulso no final do jogo e o Bednarek teve de ir para a baliza. O irmão dele, o Filip, é um grande guarda-redes aqui na Polónia e logo aí, desde cedo, se viu o Jan a assumir a responsabilidade pela equipa", recorda à Renascença. Já com a memória turva pelo passar dos anos, Kniat não se lembra exatamente de quanto tempo Bednarek vestiu as luvas, "mas foram seguramente mais de 20 minutos e não sofreu golo, manteve a folha limpa".

Bednarek, hoje com 29 anos, fez toda a formação no Lech Poznan. Kniat cruzou-se cedo com o atual central dos dragões e reconheceu-lhe grande qualidade. "Ele estreou-se comigo na equipa secundária quando tinha só 16 anos e já podia ver que tinh um grande potencial. Eu treinei-o durante três anos até que recebeu a chamada para subir à equipa principal", conta. Com a equipa B a jogar no terceiro escalão, o internacional polaco ainda passou por uma cedência ao Gornik Lezna, do primeiro escalão, antes de se afirmar em definitivo no Lech Poznan. "Ele fez um ano na equipa principal, tornou-se um jogador importante e foi logo vendido para Inglaterra. Foi evoluíndo passo a passo na nossa academia. Mostrou grande profissionalismo desde cedo, é um jogador muito inteligente, sempre esteve disponível no treino e fez tudo certo", elogia. "Foi de um grande para um gigante" O Southampton gastou seis milhões de euros para contratar o central, ainda com 22 anos, em 2017. Esteve oito temporadas ligado aos "saints" e disputou quase 200 jogos até se mudar para o FC Porto, após nova despromoção ao Championship. Também um titular habitual da seleção polaca, Kniat explica que a transferência para Portugal foi bem vista no seu país.