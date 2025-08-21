O dia em que Bednarek foi obrigado a jogar como guarda-redes e manteve a baliza a zeros

21 ago, 2025 - 12:45 • Eduardo Soares da Silva
Chegou há pouco tempo ao FC Porto, mas Jan Bednarek já se provou como o patrão da defesa dos dragões, mas há 14 anos, num jogo da terceira divisão pela equipa secundária do Lech Poznan, foi obrigado a recuar ainda mais no terreno para jogar a guarda-redes.
A história é contada pelo treinador polaco Patryk Kniat, que lançou o central dos dragões no futebol sénior.
"Recordo-me dessa história curiosa. O meu guarda-redes foi expulso no final do jogo e o Bednarek teve de ir para a baliza. O irmão dele, o Filip, é um grande guarda-redes aqui na Polónia e logo aí, desde cedo, se viu o Jan a assumir a responsabilidade pela equipa", recorda à Renascença.
Já com a memória turva pelo passar dos anos, Kniat não se lembra exatamente de quanto tempo Bednarek vestiu as luvas, "mas foram seguramente mais de 20 minutos e não sofreu golo, manteve a folha limpa".
FC Porto
Bednarek, hoje com 29 anos, fez toda a formação no Lech Poznan. Kniat cruzou-se cedo com o atual central dos dragões e reconheceu-lhe grande qualidade.
"Ele estreou-se comigo na equipa secundária quando tinha só 16 anos e já podia ver que tinh um grande potencial. Eu treinei-o durante três anos até que recebeu a chamada para subir à equipa principal", conta.
Com a equipa B a jogar no terceiro escalão, o internacional polaco ainda passou por uma cedência ao Gornik Lezna, do primeiro escalão, antes de se afirmar em definitivo no Lech Poznan.
"Ele fez um ano na equipa principal, tornou-se um jogador importante e foi logo vendido para Inglaterra. Foi evoluíndo passo a passo na nossa academia. Mostrou grande profissionalismo desde cedo, é um jogador muito inteligente, sempre esteve disponível no treino e fez tudo certo", elogia.
O Southampton gastou seis milhões de euros para contratar o central, ainda com 22 anos, em 2017. Esteve oito temporadas ligado aos "saints" e disputou quase 200 jogos até se mudar para o FC Porto, após nova despromoção ao Championship.
Também um titular habitual da seleção polaca, Kniat explica que a transferência para Portugal foi bem vista no seu país.
"Falou-se muito da transferência na Polónia, falou-se muito bem da mudança, todos sabem que se mudou para um clube enorme. O Jan é muito inteligente como pessoa e como jogador, vai ser um jogador um importante no Porto e vai trazer muitos sorrisos aos adeptos, certamente", atira.
O antigo treinador de Bednarek, com quem reconhece que perdeu o contacto direto, não se deixa surpreender pelo nível que o defesa tem mostrado nos primeiros jogos de dragão ao peito.
"O Porto é um clube grande, mas ele jogou em Inglaterra ao mais alto nível. É uma boa mudança para ele, foi de um grande clube para um gigante. Como treinador, tenho muito respeito pelo que ele já fez no futebol e acho que pode ser ainda melhor", conclui.
Bednarek custou 7,5 milhões de euros ao FC Porto e foi titular nos primeiros dois jogos oficiais da época.