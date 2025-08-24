Farioli. “Ainda há muitas coisas que temos de melhorar”

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, ficou feliz com a exibição contra o Casa Pia, mas garante que ainda há muito para melhorar.

Boa partida

"Feliz. A abordagem foi fantástica, boa intensidade, com a paciência certa para criar oportunidades. Na segunda parte perdemos a estrutura, com a bola não criámos tanto como deveríamos. Foi um resultado importante".

Saíram jogadores com amarelo

"Estava a pensar em terminar o jogo com 11 jogadores. Três jogadores importantes com amarelos quando estava 3-0. Tenho de agir para proteger os jogadores porque algumas faltas poderiam causar algo mais" .

Francisco Moura

"Jogou 45 minutos durante a semana, frente à equipa B, jogou bem, é um jogador importante que temos de recuperar. Temos de ter todos os jogadores recuperados".

Pêpe

"Foi um infortúnio, levou com a bola no olho, tem de ser avaliado. A performance do William foi fantástica, a energia e a velocidade. Disponível para o jogo com o Sporting? Temos de ver, é uma lesão recente".

Vitórias com facilidade

"Tenho uma visão diferente, os jogos não foram assim tão fáceis, fizemos com que parecessem fáceis, os jogadores abordaram os jogos com um mindset incrível. Temos de continuar o trabalho. Ainda há muitas coisas que temos de melhorar. Temos 6 dias para preparar o jogo".