Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pepê sofre lesão ocular e é baixa de última hora para o FC Porto-Casa Pia

24 ago, 2025 - 13:40 • Lusa

O clube anunciou ainda que fará uma atualização mais detalhada sobre a lesão ocular de Pepe “nos próximos dias”.

A+ / A-

O FC Porto anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao final da manhã deste domingo, que o internacional brasileiro Pepê foi diagnosticado com "um traumatismo no olho com lesão ocular".

"Pepê sofreu um traumatismo no olho com lesão ocular e está fora das opções de Francesco Farioli para o embate da terceira jornada do campeonato frente ao Casa Pia", refere o comunicado do FC Porto.

O clube anunciou ainda que fará uma atualização mais detalhada sobre a lesão ocular de Pepe “nos próximos dias”.

O FC Porto, que soma duas vitórias na I Liga, em casa com o Vitória de Guimarães (3-0) e fora com o Gil Vicente (2-0), recebe o Casa Pia, que perdeu na receção ao Sporting (0-2) e venceu no AVS (2-0), pelas 18h00, no Estádio do Dragão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 22 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?