Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Martim Fernandes renova com o FC Porto

25 ago, 2025 - 19:47

Lateral direito fica no dragão até 2030.

A+ / A-

O FC Porto oficializa a renovação contratual de Martim Fernandes.

O defesa direito, de 19 anos, assina com os dragões até 2030.

A cláusula de rescisão sobe para os 80 milhões de euros.

"Quero agradecer e dizer que renovar com o meu clube do coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme por saber que confiam em mim para representar o FC Porto. Estou muito feliz. Estou feliz porque confiam em mim nesta fase positiva que o FC Porto está a viver. Estamos todos a seguir o mesmo caminho com o mesmo espírito. Sente-se isso dentro e fora do campo. Todos queremos fazer o melhor pelo clube e dar alegrias aos adeptos", disse o jogador.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?