Martim Fernandes renova com o FC Porto

25 ago, 2025 - 19:47
O FC Porto oficializa a renovação contratual de Martim Fernandes.
O defesa direito, de 19 anos, assina com os dragões até 2030.
A cláusula de rescisão sobe para os 80 milhões de euros.
"Quero agradecer e dizer que renovar com o meu clube do coração, o clube que apoio desde que nasci, é um orgulho enorme por saber que confiam em mim para representar o FC Porto. Estou muito feliz. Estou feliz porque confiam em mim nesta fase positiva que o FC Porto está a viver. Estamos todos a seguir o mesmo caminho com o mesmo espírito. Sente-se isso dentro e fora do campo. Todos queremos fazer o melhor pelo clube e dar alegrias aos adeptos", disse o jogador.