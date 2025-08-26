Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Pablo Rosário a caminho do Dragão

26 ago, 2025 - 21:07

Médio vem dar mais uma opção a Farioli, treinador que o conhece bem do Nice.

A+ / A-

O médio Pablo Rosario vai ser jogador do FC Porto. A informação foi avançada por Fabrizio Romano e confirmada por outros meios portugueses.

O negócio deve fazer-se por uma verba a rondar os quatro milhões de euros.

Pablo Rosario foi jogador de Francesco Farioli no Nice e vai agora assinar contrato por quatro anos.

A confirmar-se a contratação, Rosário vai concorrer com Alan Varela para a posição de médio defensivo.

De recordar que o jogador já foi adversário do Benfica esta época. Na segunda mão da pré-eliminatória da Champions não jogou por, alegadamente, querer deixar o clube francês.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?