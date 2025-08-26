Pablo Rosário a caminho do Dragão

26 ago, 2025 - 21:07
O médio Pablo Rosario vai ser jogador do FC Porto. A informação foi avançada por Fabrizio Romano e confirmada por outros meios portugueses.
O negócio deve fazer-se por uma verba a rondar os quatro milhões de euros.
Pablo Rosario foi jogador de Francesco Farioli no Nice e vai agora assinar contrato por quatro anos.
A confirmar-se a contratação, Rosário vai concorrer com Alan Varela para a posição de médio defensivo.
De recordar que o jogador já foi adversário do Benfica esta época. Na segunda mão da pré-eliminatória da Champions não jogou por, alegadamente, querer deixar o clube francês.