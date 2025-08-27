Menu
  Bola Branca 18h14
  • 27 ago, 2025
FC Porto

"Refinado" Kaio César está na mira do FC Porto. André André aprova

27 ago, 2025 - 12:45 • Rui Viegas

Extremo brasileiro do Al-Hilal, de 21 anos, está referenciado pelos dragões, sabe a Renascença. No Vitória, partilhou balneário com o antigo médio do FC Porto André André.

Kaio César, ex-extremo do Vitória de Guimarães e atualmente nos sauditas do Al-Hilal, está referenciado pelo FC Porto, ao que a Renascença apurou.

Pode ser uma boa solução para o ataque do FC Porto, consider André André. Em declarações a Bola Branca, o antigo médio dos dragões e Vitória, que partilhou balneário com o brasileiro em Guimarães, refere que Kaio César, de 21 anos, é diferente – para melhor – de William Gomes, que atua na mesma posição, tal como o compatriota de ambos Pepê.

"Tem um grande pé esquerdo, condução de bola e arranque. É mais refinado que o William Gomes. Não tem medo de arriscar e de ir para cima e isso é muito bom para a equipa. Não digo que entre de caras no onze, pois na direita está o Pepê – que considero o melhor jogador do Porto neste momento, mas o Porto fica com um plantel muito mais forte", diz André André, agora com 36 anos e já retirado dos relvados.

"É uma contratação como solução imediata e com margem de progressão [desportiva], mas também com um objetivo financeiro", reforça o ex-jogador, para quem a equipa de Farioli é "séria" candidata ao título e tem "entusiasmado os adeptos".

Custou nove milhões ao Al-Hilal

Kaio César, de 21 anos, joga à direita e à esquerda do ataque. Formado no Coritiba, rumou em 2024 ao Vitória, primeiro por empréstimo e depois em definitivo, a troco de um total de 4,5 milhões pelas duas operações.

Em 2024/25, brilhou com quatro golos e oito assistências em 33 jogos pelos minhotos, antes de ser vendido, em janeiro deste ano, ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, por nove milhões de euros. A primeira meia época correu bem ao extremo, que somou três golos e três assistências em 20 jogos sob o comando de Jorge Jesus.

Esta temporada, Kaio César pode nem chegar a jogar pelo Al-Hilal: já em julho, o jornal "Record" adiantara que o extremo poderia voltar à Europa. Agora, a Renascença avança que não só essa perspetiva agrada ao avançado, como o destino pode ser o FC Porto.

[Notícia atualizada às 13h16 com a posição de Kaio César]

