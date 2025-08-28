FC Porto oficializa contratação de Pablo Rosario ao Nice

O FC Porto confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Pablo Rosario ao Nice. É o primeiro jogador dominicano da história dos dragões.

O médio, de 28 anos, custa 3,75 milhões de euros por 100% do passe, com mais 500 mil euros em variáveis por objetivos.

O Nice, que fica responsável pelo mecanismo de solidariedade, reserva o direito a 15% das mais-valias de uma eventual futura transferência. O FC Porto que não terá encargos com serviços de intermediação.

Pablo Rosario, que também tem nacionalidade neerlandesa, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2029. Fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e vai vestir a camisola 13.

O reencontro com Farioli

Em declarações aos canais oficiais do FC Porto, o médio destaca o reencontro com Francesco Farioli, "um grande treinador e uma grande pessoa", com quem trabalhou no Nice, e mostra-se entusiasmado.

"Significa muito para mim o facto de o FC Porto me querer e agora estou aqui para jogar pelos adeptos, pela equipa e estou entusiasmado para mostrar as minhas qualidades. Quero ajudar a equipa", afirma.



Médio-defensivo de origem, Rosario também pode jogar a "8" e até a central. Formado no Ajax, passou pelo Almere City, em 2015/16, antes de se mudar para o PSV Eindhoven, onde chegou à ribalta.