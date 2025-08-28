FC Porto oficializa contratação de Pablo Rosario ao Nice

28 ago, 2025 - 09:07 • Inês Braga Sampaio
O FC Porto confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Pablo Rosario ao Nice. É o primeiro jogador dominicano da história dos dragões.
O médio, de 28 anos, custa 3,75 milhões de euros por 100% do passe, com mais 500 mil euros em variáveis por objetivos.
O Nice, que fica responsável pelo mecanismo de solidariedade, reserva o direito a 15% das mais-valias de uma eventual futura transferência. O FC Porto que não terá encargos com serviços de intermediação.
Pablo Rosario, que também tem nacionalidade neerlandesa, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2029. Fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros e vai vestir a camisola 13.
Em declarações aos canais oficiais do FC Porto, o médio destaca o reencontro com Francesco Farioli, "um grande treinador e uma grande pessoa", com quem trabalhou no Nice, e mostra-se entusiasmado.
"Significa muito para mim o facto de o FC Porto me querer e agora estou aqui para jogar pelos adeptos, pela equipa e estou entusiasmado para mostrar as minhas qualidades. Quero ajudar a equipa", afirma.
Médio-defensivo de origem, Rosario também pode jogar a "8" e até a central. Formado no Ajax, passou pelo Almere City, em 2015/16, antes de se mudar para o PSV Eindhoven, onde chegou à ribalta.
Rumou ao Nice em 2021, a troco de seis milhões de euros, tendo sido treinado por Farioli na época 2023/24. Na última época pelos franceses, marcou quatro golos e fez uma assistência em 35 jogos.
A nível de seleções, Pablo Rosario representou os Países Baixos nas camadas jovens e chegou a fazer um particular pela seleção principal, em 2018, além de ter marcado presença noutras convocatórias, até 2019. Contudo, este ano, optou por vestir a camisola da República Dominicana.
Estreou-se em julho, num jogo de qualificação para o Mundial 2026, e foi totalista pelos dominicanos na fase de grupos da Gold Cup.