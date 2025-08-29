Farioli confirma Samu e pica Sporting. "Preparámos todos os cenários, até jogar com dez"

Francesco Farioli manda uma alfinetada ao rival de sábado, afirmando que foi difícil encontrar jogos em que o Sporting jogasse contra 11.

Em conferência de imprensa de antevisão do clássico, esta sexta-feira, o treinador do FC Porto revela que Samu está apto e que Pablo Rosario viajará com a equipa para Lisboa, e cede o favoritismo aos leões.

O primeiro clássico do campeonato está marcado para sábado, às 20h30, em Alvalade. Terá relato em direto e acompanhamento na Renascença.



Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Primeiro clássico: "Estes jogos são também bastante afetados pela componente emocional. O crucial é tratar este jogo como mais um. O resultado é muito importante, mas vencer, empatar ou perder não vai definir nada. Estamos no início da temporada. Temos de abordar o jogo com a atenção que merece, mas não torná-lo maior do que realmente é."

Samu: "Ele vai estar no jogo e penso que precisamos de lhe dar os parabéns pelo esforço. Desde o momento em que se lesionou, começou a trabalhar no duro, 12 horas por dia, a fazer todos os tratamentos possíveis e todo o trabalho que poderia fazer. Diz muito do compromisso dele com o clube e da vontade dele de estar no jogo. Também estamos muito gratos pelo trabalho do departamento médico. O esforço deles e do Samu foi fantástico e, graças a isso, o Samu estará no jogo amanhã."

Pablo Rosario: "O Pablo acabou de chegar, fez o primeiro treino connosco, mas vai viajar connosco para Lisboa. Conheço-o muito bem, trabalhei uma época com ele. É um soldado, consegue jogar em duas, três posições diferentes. Até quatro. Grande pessoa, grande mentalidade, colega de equipa de topo e um jogador muito bom."

Rui Borges disse que o Sporting é favorito: "Temos muito respeito, vamos jogar na casa dos campeões. O que o Rui Borges disse está correto, mas vamos lá com as nossas ideias, com o desejo de continuar o nosso processo. Mais que o jogo, é importante continuarmos no nosso caminho, continuar a trabalhar e a progredir, o trabalho e esforço que todos estão a colocar em campo. Vamos lá com a nossa mentalidade, tentar jogar o nosso jogo. Por um lado, grande respeito. Por outro, grande ambição."

Importância deste jogo, ganhou todos os clássicos pelo Ajax na última época: "O passado é o passado. São boas memórias, como foram os jogos com o PSG, o Marselha e o Mónaco, na temporada anterior [ao comando do Nice]. Mas o passado é o passado. Agora, estou focado no presente e o presente é o Sporting, vai ser um cenário completamente diferente. Preparámos o jogo com a mesma atenção com que preparámos todos os outros. Se calhar, foi um bocadinho mais complicado, porque idealmente tens de ver muitos jogos em que o adversário joga contra 11 e foi difícil encontrar imagens dos últimos jogos do Sporting contra 11 jogadores. Desta época e também da última, porque desde que Rui Borges assumiu o comando, eles fizeram 23 jogos e, em sete – ou seja, cerca de um terço –, jogaram contra dez. Por isso, esta semana, preparámos todos os cenários, incluindo jogar em inferioridade numérica, só para o caso."

FC Porto tem pior plantel, mas melhor treinador que os rivais? "Sinto muita responsabilidade. Agora, isso de melhor equipa, melhor treinador, no fim decide-se só pelos resultados. Não estamos numa corrida contra os outros, mas sim contra nós mesmos. Eu e a minha equipa técnica estamos a fazer tudo o que conseguimos para desenvolver os jogadores, fazê-los melhores individual e coletivamente, e vice-versa. O clube está a dar o melhor para tornar a equipa mais forte e equilibrada. Faltam alguns dias de mercado e vamos fazer tudo o que estiver no nosso poder para reforçar as posições em que sentimos que temos de dar um passo em frente. Do outro lado, falaram do Benfica e do Sporting, mas há outros clubes na liga, basta ver o sorteio da Liga Europa [em que também estava o Braga]. Todas as equipas estão a tentar dar o seu melhor. Tenho muito respeito pelo trabalho de todos os treinadores. Todos nós, em lugares diferentes, estamos a dar o nosso melhor. Seria uma falta de respeito dizer que um é melhor ou pior que outro, cada um é bom à sua maneira. Por vezes, tens a sorte de encontrar uma certa química com uma equipa e ter melhores resultados."

Balanço dos primeiros dois meses à frente do FC Porto: "Estou mesmo satisfeito com o trabalho que temos feito. Esta semana tem sido muito boa, em termos de trabalho. A forma como avalio o meu trabalho e dos jogadores é: se voltar a casa com um sorriso, quer dizer que o trabalho que fizemos aqui no treino de centros foi bom. Até agora, estes jogadores têm-me ajudado muito a voltar para os meus filhos e para a minha mulher com um grande sorriso quase todos os dias. Em dois meses, penso que só uma ou duas vezes cheguei a casa um pouco aborrecido. Mas com o quão exigente eu sou, ir para casa feliz não é fácil e estes jogadores têm feito um grande, grande trabalho."

Sente-se preparado para o desafio de liderar um clube enorme como o FC Porto quando é ainda tão novo? "Nunca estamos totalmente preparados. Descobrimos sempre coisas quando estamos lá dentro. Uma coisa que sempre foi muito clara para mim é que tenho de ser humilde. Chegas a um sítio com as tuas ideias, os teus princípios, a forma como queres jogar, etc, mas o que aprendi na minha ainda curta carreira é que, em cada lugar para onde vás, tens de manter a porta aberta a um pouco de adaptação. O que pagas no início, em termos de esforço para te adaptares, torna-te uma pessoa melhor e mais rica, no sentido em que aprendes muitas coisas. Nas minhas experiências no Qatar, em Itália, em Turquia, em França e nos Países Baixos, e agora em Portugal, aprendi muito e todos os dias ganhei algo. Estou muito grato pela vida que tenho e pelo que estou a aprender. Ter a responsabilidade de trabalhar em clubes como o Porto e o Ajax é um privilégio. Quando jogas em frente a 50 mil pessoas, estádio sempre cheio, e entras no museu e vês o troféu da Liga dos Campeões... É um privilégio e uma responsabilidade. Não me compete dizer se estou preparado, a única coisa que posso fazer é provar diariamente com trabalho duro."

Adaptação a Portugal como italiano da Toscânia, quem tem melhor vinho? "Podes não acreditar, mas ainda não bebi vinho desde que cheguei. Por isso, para já, não posso comparar. De momento, só porque não tenho comparação, diria que um copo de tinto Chianti é melhor, mas estou muito curioso para provar o vinho português."

Alan Varela chamado à seleção da Argentina: "É um grande sucesso para o próprio Alan, para o clube e para os colegas de equipa, porque quando um jogador recebe este tipo de prémios individuais, é um sucesso de todos. Ele merece muito, pelo que fez desde o primeiro dia. Espero que traga alguma energia extra para o jogo de amanhã."

Pausa para as seleções: "Temos de estar bem preparados. Vários jogadores vão estar ausentes, outros vão ficar, por isso é uma questão de encontrar os timings certos para os jogadores descansarem e trabalharem, para lhes dar um 'boost'. Vamos tentar organizar um amigável, para nos dar oportunidade de ver melhor os jogadores menos utilizados e da equipa B, trabalhar com eles alguns dias e vê-los mais de perto."

Suposto interesse do Al-Ittihad em Rodrigo Mora: "O Rodrigo está aqui, o meu 'feeling' é que ele está totalmente 'conectado' connosco. É a minha opinião pessoal. Penso que ele está pronto para desempenhar um papel importante no jogo de amanhã. Depois, o mercado está aberto por mais uns dias, mas não é só para o Rodrigo, é para todos. Temos de estar preparados para todos os cenários possíveis, porque talvez alguém saia, talvez alguém venha. Mas a minha preocupação, por agora, são os jogadores que vão viajar para Lisboa, com toda a energia para o jogo em Alvalade. O Porto só venceu cinco vezes nos [últimos] 27 jogos que lá fez e nós vamos ter a oportunidade de dar a volta à história."