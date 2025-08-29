Menu
I Liga

Pepê renova com o FC Porto

29 ago, 2025 - 20:42 • Carlos Calaveiras

Brasileiro assina com os dragões até 2028, com mais um de opção.

O FC Porto oficializa a renovação de contrato de Pepê. O novo acordo é até 2028 e com mais um ano de opção.

Em declarações aos meios do clube, Pepê disse: "Era um sonho, como disse no início da temporada. Sinto-me muito feliz e muito realizado por poder renovar com este Clube histórico, no qual passei momentos incríveis. Espero estar à altura a partir daqui".

"Fico muito feliz pela confiança que o Clube, o presidente e todos têm no meu trabalho. Sei que não venho de uma boa época, por isso, poder estar a renovar este contrato e receber este voto de confiança é algo que me motiva ainda mais para fazer aquilo que tenho vindo a fazer desde o início desta temporada, que é retribuir dentro do campo", acrescenta.

[em atualização]

