  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
FC Porto

Farioli. "Esta vitória é para o Jorge Costa"

30 ago, 2025 - 23:22

O FC Porto derrotou o Sporting por 2-1 em partida da jornada 4 da I Liga.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, elogiou a exibição da sua equipa e dedicou o triunfo a Jorge Costa.

Jorge Costa

"O jogo foi muito positivo. Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 10 minutos, mas nos últimos 35 minutos da primeira parte fomos fantásticos, tanto com bola como sem bola. Um espírito fantástico. Dedicamos a vitória de hoje ao Jorge [Costa], porque há tantas coisas que levamos com o legado dele. Esta vitória é para ele e para a sua família."

Bola ao poste de Borja Sainz nos primeiros segundos

"O momento do golo definiu o jogo, mas creio que na primeira parte podíamos ter marcado pelo menos um jogo. Foi um jogo muito maduro, muito sólido. Tivemos momentos em que tivemos de sofrer, claro, mas mostrámos muita coragem, muita vontade em jogar e pressionar. É um passo importante, mas não passa de mais um passo. Temos de recarregar as baterias. Dentro de alguns dias, parte dos jogadores vão viajar para as seleções e vamos continuar a trabalhar porque ainda agora começámos a época"

William Gomes sobre Pepê

"Temos tantos jogos pela frente. Vamos precisar de todos os jogadores. É muito importante para ele e ele mostrar-se nos momentos de dificuldade. Viemos cá sem o Pepê, sem o Gabri Veiga. Aproveitar para deixar um agradecimento aos esforços que a equipa médica fez, mas não conseguimos ter os dois jogadores. É uma vitória de todos. Uma vitória de todos os portistas. Uma grande palavra também para eles, que deram um apoio fantástico durante todo o jogo."

Rodrigo Mora

"Hoje provou aquilo que eu já repeti imensas vezes, que está cá. Fez um grande jogo, com muito sacrifício, com muitas corridas para trás, coisas que não se enquadram propriamente no seu estilo de jogo, mas com muita qualidade no seu jogo. O jogo dele foi muito maduro, muito sólido e estou muito agradecido por toda a ajuda que ele deu à equipa"

O FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, em partida da jornada 4 da I Liga.

