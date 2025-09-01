Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto cede Fábio Cardoso ao Sevilha

01 set, 2025 - 22:08 • Ricardo Vieira

O jogador, de 31 anos, vai para o clube espanhol a título definitivo.

A+ / A-

Veja também:

O FC Porto cedeu o defesa Fábio Cardoso ao Sevilha, anunciaram esta segunda-feira os dragões.

O jogador, de 31 anos, vai para o clube espanhol a título definitivo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Este acordo prevê que o FC Porto retenha 25% do valor de uma futura venda do jogador", informam os dragões.

Fábio Cardoso chegou aos azuis e brancos em 2021 e disputou 78 jogos com a camisola do FC Porto.

Marcou quatro golos e conquistou um campeonato, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda