FC Porto cede Fábio Cardoso ao Sevilha

01 set, 2025 - 22:08 • Ricardo Vieira
O FC Porto cedeu o defesa Fábio Cardoso ao Sevilha, anunciaram esta segunda-feira os dragões.
O jogador, de 31 anos, vai para o clube espanhol a título definitivo.
"Este acordo prevê que o FC Porto retenha 25% do valor de uma futura venda do jogador", informam os dragões.
Fábio Cardoso chegou aos azuis e brancos em 2021 e disputou 78 jogos com a camisola do FC Porto.
Marcou quatro golos e conquistou um campeonato, três Taças de Portugal e uma Taça da Liga.