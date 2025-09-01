FC Porto reforça defesa com contratação de Kiwior ao Arsenal

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Jakub Kiwior ao Arsenal, por empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

O internacional polaco chega por empréstimo do Arsenal, de dois milhões de euros, com opção de compra de 17 milhões de euros no final da presente época, a exercer tanto pelos dragões como pelo Arsenal, mais uma verba de 5 milhões de euros mediante objetivos e outra fixa de 2 milhões de euros numa futura transferência.

O novo número 4 dos dragões jogou 35 vezes pela seleção e também pode atuar como defesa esquerdo.



Parceiro do recém-contratado Jan Bednarek na defesa da seleção da Polónia, Kiwior destacou-se pela primeira vez nos eslovacos do Zilina e, depois, nos italianos do Spezia, antes de rumar ao Arsenal em 2023, num negócio de 19,5 milhões de euros. Na temporada passada, fez 30 jogos pelos "gunners", tendo marcado um golo e feito duas assistências.

Kiwior já falou aos meios do clube: "É incrível para mim. Estava muito ansioso para chegar aqui e descobrir tudo sobre o clube. Esta não é a melhor das alturas, porque estamos na pausa para os compromissos de seleções e tenho de esperar mais uma semana para conhecer os adeptos e perceber como é o ambiente", comentou



[em atualização]