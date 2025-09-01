Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto reforça defesa com contratação de Kiwior ao Arsenal

01 set, 2025 - 20:08 • Inês Braga Sampaio

Dragões contratam o defesa internacional polaco, de 25 anos, por empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

A+ / A-

O FC Porto oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Jakub Kiwior ao Arsenal, por empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

O internacional polaco chega por empréstimo do Arsenal, de dois milhões de euros, com opção de compra de 17 milhões de euros no final da presente época, a exercer tanto pelos dragões como pelo Arsenal, mais uma verba de 5 milhões de euros mediante objetivos e outra fixa de 2 milhões de euros numa futura transferência.

O novo número 4 dos dragões jogou 35 vezes pela seleção e também pode atuar como defesa esquerdo.

Parceiro do recém-contratado Jan Bednarek na defesa da seleção da Polónia, Kiwior destacou-se pela primeira vez nos eslovacos do Zilina e, depois, nos italianos do Spezia, antes de rumar ao Arsenal em 2023, num negócio de 19,5 milhões de euros. Na temporada passada, fez 30 jogos pelos "gunners", tendo marcado um golo e feito duas assistências.

Kiwior já falou aos meios do clube: "É incrível para mim. Estava muito ansioso para chegar aqui e descobrir tudo sobre o clube. Esta não é a melhor das alturas, porque estamos na pausa para os compromissos de seleções e tenho de esperar mais uma semana para conhecer os adeptos e perceber como é o ambiente", comentou

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda