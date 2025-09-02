Grujic despede-se do FC Porto e ruma aos gregos do AEK

02 set, 2025 - 11:41 • Inês Braga Sampaio
O AEK de Atenas anunciou, esta terça-feira, a contratação de Marko Grujic a custo zero.
O médio-defensivo internacional sérvio, de 29 anos, rescindiu com o FC Porto para assinar pelos gregos por uma temporada, com mais duas de opção. Uma operação que permite aos dragões poupar cerca de dois milhões de euros em salários.
No Porto desde 2020/21, Marko Grujic não contava para Francesco Farioli. Em cinco temporadas, primeiro por empréstimo do Liverpool e depois em definitivo, não conseguiu estabelecer-se como indiscutível.
Na última época, devido a uma grave lesão que sofreu em outubro de 2024, só participou em cinco partidas pelo FC Porto.