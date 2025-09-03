FC Porto inscreve reforços e Tomás Pérez na Liga Europa

Os reforços de verão, incluindo aqueles que foram oficializados no último dia do mercado de transferências, e Tomás Pérez figuram na lista de inscritos do FC Porto para a fase regular da Liga Europa.

Francesco Farioli não tem contado com o defesa-central argentino, de 20 anos, relegado esta época à equipa B, mas inclui-o na Lista A.

Jan Bednarek, Dominik Prpic, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Borja Sainz, Luuk de Jong e Pablo Rosario, assim como os reforços do último dia de mercado, Jakub Kiwior e Pedro Lima, também entram no lote.

Martim Fernandes, atualmente lesionado, e Rodrigo Mora são opções regulares da equipa principal, no entanto, integram a Lista B, para jogadores com dois anos de casa nascidos a partir de 2003.

Na fase de liga da Liga Europa, o FC Porto vai defrontar Salzburgo (fora), Estrela Vermelha (casa), Nottingham Forest (fora), Utrecht (fora), Nice (casa), Malmö (casa), Viktoria Plzen (fora) e Rangers (casa).



Listas de inscritos

Lista A: Diogo Costa e João Costa; Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Dominik Prpic, Zaidu, Pedro Lima, Alan Varela, Tomás Pérez, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Luuk de Jong, Deniz Gül e Samu; Cláudio Ramos, Alberto Costa, Francisco Moura e Eustáquio, que contam como formados em Portugal.

Lista B: Diogo Fernandes, Gonçalo Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Fernandes, Martim Cunha, Tiago Silva, André Oliveira, João Teixeira, Bernardo Lima, Gonçalo Sousa, André Miranda e Rodrigo Mora.