Jorge Amaral: "Renovar com Diogo Costa é uma atitude muito inteligente"

O antigo guarda-redes Jorge Amaral considera que a proposta de renovação que André Villas-Boas entregou a Diogo Costa é oportuna e justa.

De acordo com a edição desta quarta-feira do jornal "O Jogo", o guarda-redes internacional português, de 25 anos, foi desafiado a prolongar até 2030 o contrato que termina em junho de 2027. Se aceitar a proposta, Diogo Costa passa a ser o jogador mais bem pago do plantel portista. Jorge Amaral aplaude o que entende ser uma "atitude muito inteligente da direção" do presidente do FC Porto, "por vários motivos".

“Primeiro, porque o contrato de Diogo Costa termina na próxima época e é muito justo para precaver alguns assédios, tendo essa renovação feita para que o clube esteja defendido contratualmente. Segundo, porque o jogador recusou propostas, se calhar financeiramente melhores; em termos de clube, eu acho que trocar o FC Porto por um Aston Villa ou qualquer outro tipo de campeonato seria negativo. Esta recusa do Diogo em sair do Porto e manter-se fiel ao clube que ama, também é merecedora dessa renovação", assinala.

Por último, "aquilo que todos nós sabemos": "Diogo Costa é merecedor pelo enorme guarda-redes que é. É o guarda-redes da nossa seleção, certamente que virá a ser por muitos anos um dos melhores guarda-redes do mundo. Portanto, toda a legitimidade. A direção está atenta, também para manter o jogador a sentir-se bem, mais confortável perante estas propostas, que certamente que teve e que todos nós sabemos que as recusou."

Um bloco de gelo entre os postes

A frieza e serenidade de Diogo Costa são as caraterísticas que Jorge Amaral mais aprecia no guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional: "É um guarda-redes extraordinariamente sereno."

“Com o peso de estar numa baliza da seleção, vai-se adquirindo maturidade. Antigamente, nós falávamos que a maturidade se atingia aos 28, aos 29 anos, era aí que um guarda-redes era maduro. Mas a maneira de estar do Diogo, a sua serenidade, dá-lhe níveis de concentração muito altos, níveis de decisão muito rápidos, aliados às qualidades técnicas que certamente vão melhorando de ano para ano. A experiência ajuda a isso, os jogos, tudo isso ajuda, portanto, acho que ele teve um crescimento ótimo", observa.

Amaral sublinha que Diogo Costa "sedimentou e de que maneira todas as qualidades que lhe eram conhecidas".

"Mas aquilo que eu mais admiro nele realmente é a tranquilidade com que aborda todos os lances, a tranquilidade que dá à defesa e a tranquilidade que dá a todos que o veem num estádio que que não é menos importante, complementa, entre sorrisos, o antigo guarda-redes portista.

Líder sim, capitão não

Jorge Amaral não gosta de ver Diogo Costa com a braçadeira de capitão. Não por se tratar de Diogo, mas por uma questão de princípio.

“Muito sinceramente, não gosto muito de ver os guarda-redes, em termos de liderança, como capitães de equipa”, declara.

O antigo guarda-redes defende a ideia: “Eu estive em alguns balneários, falando FC Porto; nós tínhamos um capitão, um João Pinto, um Gomes, etc., mas tínhamos outros capitães que não usavam a abraçadeira, e que não eram menos importantes. Aliás, tinham uma importância fulcral. Eles é que eram, se calhar, o equilíbrio de toda uma equipa. O Diogo é o capitão e não sei se o perfil ideal é esse, porque ele não é muito expansivo, mas não o conheço dentro do balneário. Por vezes, há outros jogadores que, pela sua maneira de ser extrovertida, demonstram isso."

"Não posso dizer que, dentro do balneário, não seja aquela pessoa que se impõe. Não o posso dizer. Agora, que ele pela sua imagem, pelo seu estatuto, certamente que é um líder em potência, não duvido. Mas pronto, ponho sempre esta objeção, porque não gosto muito de ver os guarda-redes como capitães de equipa. Lideranças no balneário é são coisas totalmente diferentes e a abraçadeira não muda isso, não é?”, lembra.