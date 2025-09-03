Menu
  Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Luís Miguel Ferreira. “Verdadeira vontade do Diogo é continuar a representar o FC Porto”

03 set, 2025 - 18:10

Técnico considera que Diogo Costa “é o guarda-redes mais completo da atualidade”.

O guardião Diogo Costa só sai do FC Porto para um clube de dimensão mundial e pela cláusula de rescisão. É a convicção de Luís Miguel Ferreira, treinador de guarda-redes na equipa técnica de Vitor Bruno.

Só num cenário irrecusável o atual capitão portista deixaria o Dragão, acredita o treinador. “Estamos a falar de o Diogo se desafiar e estamos a falar de ser um clube coerente com as qualidades e com a dimensão do Diogo Costa. Estamos a falar de termos atualmente o guarda-redes mais completo da atualidade”, disse.

Luís Miguel Ferreira esclarece por que Diogo Costa é o guarda-redes que qualquer grande da Europa gostaria de ter.

“O Diogo domina todas as áreas do jogo, é intrinsecamente um atleta perfecionista e exigente com ele próprio. É aquele tipo de guarda-redes que qualquer equipa de elite quer ter”, acrescenta.

E ao segurar Diogo Costa com o melhor salário do plantel e uma proposta de renovação até 2030, André Villas-Boas traduz em atos o que dizia no balneário, pouco depois de assumir a presidência do FC Porto.

“As novas referências do FC Porto são vocês [os jogadores]. Eu acho que o Diogo é a grande referência do FC Porto atualmente”, considera Luís Miguel Ferreira.

Nestas declarações a Bola Branca, o ex-treinador de Diogo Costa elogia a decisão de Villas-Boas de propor a renovação de contrato e justifica.

“Na parte desportiva é uma grande vitória e mesmo na parte financeira segurar o Diogo é segurar um guarda-redes que vai dar pontos ao FC Porto, como deu em Alvalade”, lembra.

Luís Miguel Ferreira tranquiliza os adeptos portistas. Apesar de se não poder descartar uma saída para um grande europeu, é o FC Porto que Diogo Costa quer.

“Ele tem uma imensa vontade de continuar a representar o clube do coração. Poderá haver um dilema de abraçar um desafio novo, o que é perfeitamente legítimo: desafiar-se, pôr-se em causa num clube de elite. Mas acho que a verdadeira vontade do Diogo é continuar a representar o FC Porto”.

  03 set, 2025
  • 03 set, 2025
