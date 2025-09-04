Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Eustáquio está “a adorar os nossos treinos no FC Porto”.

04 set, 2025 - 16:10

Internacional canadiano falou aos meios da Seleção e não esqueceu os dragões.

A+ / A-

O médio Eustáquio está na seleção do Canadá, mas deixa elogios ao novo treinador do FC Porto.

Em entrevista aos meios da federação do Canadá, Eustáquio garante que está “a adorar os nossos treinos no FC Porto”.

“São muito exigentes, com alta intensidade e uma carga forte. Também têm muita bola, o que, para mim, é fantástico. Sinto-me muito, muito motivado", referiu.

O internacional canadiano lembra que está na “quinta época num grande clube como o FC Porto. Se me dissesses há sete anos que estaria cinco anos num clube como este diria que eras louco, mas aqui estou”.

“Tive muito tempo de jogo no passado, neste verão o clube teve a sua maior janela de transferências, portanto há muita concorrência mas ao mesmo tempo sinto-me importante, porque com a minha experiência na equipa sinto que estou muito ligado à cultura e às pessoas do clube. E tenho a mesma energia dos jovens, tenho lutado sempre pelo meu espaço a cada época e agora não será diferente. Será difícil jogar, mas depende de mim e tenho um objetivo em mente, que é fazer do FC Porto a melhor equipa possível. O título tem-nos fugido há três anos e quero devolvê-lo aos nossos adeptos."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar