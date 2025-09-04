Eustáquio está “a adorar os nossos treinos no FC Porto”.

O médio Eustáquio está na seleção do Canadá, mas deixa elogios ao novo treinador do FC Porto.

Em entrevista aos meios da federação do Canadá, Eustáquio garante que está “a adorar os nossos treinos no FC Porto”.

“São muito exigentes, com alta intensidade e uma carga forte. Também têm muita bola, o que, para mim, é fantástico. Sinto-me muito, muito motivado", referiu.

O internacional canadiano lembra que está na “quinta época num grande clube como o FC Porto. Se me dissesses há sete anos que estaria cinco anos num clube como este diria que eras louco, mas aqui estou”.

“Tive muito tempo de jogo no passado, neste verão o clube teve a sua maior janela de transferências, portanto há muita concorrência mas ao mesmo tempo sinto-me importante, porque com a minha experiência na equipa sinto que estou muito ligado à cultura e às pessoas do clube. E tenho a mesma energia dos jovens, tenho lutado sempre pelo meu espaço a cada época e agora não será diferente. Será difícil jogar, mas depende de mim e tenho um objetivo em mente, que é fazer do FC Porto a melhor equipa possível. O título tem-nos fugido há três anos e quero devolvê-lo aos nossos adeptos."