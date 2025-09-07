FC Porto. Alberto Costa e Eustáquio lesionados

O FC Porto confirma que tem dois novos lesionados no plantel.

O lateral direito Alberto Costa tem uma lesão muscular na coxa direita e o médio Stephen Eustáquio fez tratamento após a lesão contraída ao serviço da seleção do Canadá.

Também no boletim clínico dos dragões continuam Martim Fernandes (tratamento e trabalho de ginásio) e Gabri Veiga (treino condicionado).

Nota ainda para a chamada de dois jovens da equipa B (Dinis Rodrigues e Kaio Henrique).

Entretanto, ao serviço das respetivas seleções estão Diogo Costa (Portugal), Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Polónia), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Alan Varela (Argentina), Pablo Rosário (República Dominicana), Dominik Prpić (Croácia sub-21) e Rodrigo Mora (Portugal sub-21).

Esta segunda-feira a equipa de Francesco Farioli vai realizar um jogo-treino contra o Lusitânia de Lourosa.

O FC Porto vai defrontar o Nacional na quinta jornada da I Liga, no sábado, a partir das 18h00.