Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

"Chegar, ver e vencer". Froholdt é o médio do mês da I Liga

09 set, 2025 - 15:47 • Inês Braga Sampaio

Médio dinamarquês, de 19 anos, contribuiu com um golo e uma assistência para o pleno de vitórias do FC Porto no campeonato, em agosto.

A+ / A-

Victor Froholdt é o vencedor do prémio de melhor médio de agosto da I Liga.

"Chegar, ver e vencer". Assim descreve a Liga Portugal o ainda curto percurso do médio dinamarquês do FC Porto, de 19 anos, que recebeu 39,68% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Superou Luis Esteves (11,11% ), do Gil Vicente, e Fredrik Aursnes (7,14%), do Benfica.

Nos quatro jogos que o FC Porto disputou em agosto, Froholdt marcou um golo e uma assistência. Os dragões somaram o pleno de vitórias: 3-0 ao Vitória de Guimarães, 2-0 ao Gil Vicente, 4-0 ao Casa Pia e 2-1 ao Sporting.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 09 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas