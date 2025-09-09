"Chegar, ver e vencer". Froholdt é o médio do mês da I Liga

09 set, 2025 - 15:47 • Inês Braga Sampaio
Victor Froholdt é o vencedor do prémio de melhor médio de agosto da I Liga.
"Chegar, ver e vencer". Assim descreve a Liga Portugal o ainda curto percurso do médio dinamarquês do FC Porto, de 19 anos, que recebeu 39,68% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Superou Luis Esteves (11,11% ), do Gil Vicente, e Fredrik Aursnes (7,14%), do Benfica.
Nos quatro jogos que o FC Porto disputou em agosto, Froholdt marcou um golo e uma assistência. Os dragões somaram o pleno de vitórias: 3-0 ao Vitória de Guimarães, 2-0 ao Gil Vicente, 4-0 ao Casa Pia e 2-1 ao Sporting.