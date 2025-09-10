Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FC Porto

Farioli eleito o melhor treinador de agosto da I Liga

10 set, 2025 - 11:50 • Inês Braga Sampaio

Técnico italiano levou o FC Porto à liderança isolada, com o pleno de vitórias nas primeiras quatro jornadas do campeonato.

A+ / A-

Francesco Farioli recebeu o prémio de melhor treinador de agosto da I Liga, logo no mês de estreia no futebol português.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treinador italiano levou o FC Porto ao pleno de vitórias nas quatro primeiras jornadas do campeonato, frente a Vitória de Guimarães (3-0), Casa Pia (4-0), Gil Vicente (2-0) e Sporting (2-1). Os dragões são líderes isolados, com o melhor ataque (11 golos) e um só golo sofrido.

Farioli recebeu 43,7% dos colegas de profissão, à frente de Hugo Oliveira (26,19%), do Famalicão, e Vasco Botelho da Costa (17,46%), do Moreirense.

É o segundo prémio do FC Porto de agosto que vai para o FC Porto, depois de o dinamarquês Victor Froholdt ter sido eleito melhor médio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas