Farioli eleito o melhor treinador de agosto da I Liga

10 set, 2025 - 11:50 • Inês Braga Sampaio
Francesco Farioli recebeu o prémio de melhor treinador de agosto da I Liga, logo no mês de estreia no futebol português.
O treinador italiano levou o FC Porto ao pleno de vitórias nas quatro primeiras jornadas do campeonato, frente a Vitória de Guimarães (3-0), Casa Pia (4-0), Gil Vicente (2-0) e Sporting (2-1). Os dragões são líderes isolados, com o melhor ataque (11 golos) e um só golo sofrido.
Farioli recebeu 43,7% dos colegas de profissão, à frente de Hugo Oliveira (26,19%), do Famalicão, e Vasco Botelho da Costa (17,46%), do Moreirense.
É o segundo prémio do FC Porto de agosto que vai para o FC Porto, depois de o dinamarquês Victor Froholdt ter sido eleito melhor médio.