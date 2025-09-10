Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Jassie Vasconcelos diz adeus ao futebol sem se estrear no FC Porto

10 set, 2025 - 00:10

Jogadora fala em problemas de saúde que a impedem de continuar a competir ao mais alto nível.

A+ / A-

A avançada Jassie Vasconcelos anunciou o final de carreira. A jogadora tinha sido apresentada há menos de dois meses como reforço do FC Porto.

Em mensagem deixada nas redes sociais, a atleta, de 31 anos, adianta ter “uma doença que não me permite mais competir ao mais alto nível e, por isso, despeço-me do futebol”.

Jassie Vasconcelos deixa mensagem emotiva: "Hoje despeço-me do grande amor da minha vida. Tu, futebol! Deste-me muito mais do que alguma vez te pedi, deste-me tudo o que tenho hoje”.

A internacional lusa, que também passou pelo Benfica, acrescenta: “Foram dores horríveis durante anos, noites mal dormidas, ansiedade, ataques de pânico durante jogos, no topo disso tudo sentia um peso enorme de ter de fazer bem e melhor do que a última vez, imposto por mim mesma. Sinto que finalmente posso descansar e recuperar de tudo o que preciso para que tenha melhor qualidade de vida no futuro".

A jogadora não esquece o último clube: “Ao FC Porto serei grata por, antes de me ver como jogadora, ter-me visto como pessoa e ajudar-me a perceber o que se passa comigo após anos de sofrimento. O FC Porto foi sempre um sonho de criança! Mas prefiro encher o coração com amor, positividade e alegria por ter tido a oportunidade de viver os melhores momentos como jogadora de futebol no melhor clube do mundo".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 09 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas