Jassie Vasconcelos diz adeus ao futebol sem se estrear no FC Porto

A avançada Jassie Vasconcelos anunciou o final de carreira. A jogadora tinha sido apresentada há menos de dois meses como reforço do FC Porto.

Em mensagem deixada nas redes sociais, a atleta, de 31 anos, adianta ter “uma doença que não me permite mais competir ao mais alto nível e, por isso, despeço-me do futebol”.

Jassie Vasconcelos deixa mensagem emotiva: "Hoje despeço-me do grande amor da minha vida. Tu, futebol! Deste-me muito mais do que alguma vez te pedi, deste-me tudo o que tenho hoje”.

A internacional lusa, que também passou pelo Benfica, acrescenta: “Foram dores horríveis durante anos, noites mal dormidas, ansiedade, ataques de pânico durante jogos, no topo disso tudo sentia um peso enorme de ter de fazer bem e melhor do que a última vez, imposto por mim mesma. Sinto que finalmente posso descansar e recuperar de tudo o que preciso para que tenha melhor qualidade de vida no futuro".

A jogadora não esquece o último clube: “Ao FC Porto serei grata por, antes de me ver como jogadora, ter-me visto como pessoa e ajudar-me a perceber o que se passa comigo após anos de sofrimento. O FC Porto foi sempre um sonho de criança! Mas prefiro encher o coração com amor, positividade e alegria por ter tido a oportunidade de viver os melhores momentos como jogadora de futebol no melhor clube do mundo".